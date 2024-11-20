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反擊新政策！ 日本X平台用戶故意發「惡搞文」阻礙AI訓練

2024/11/20 20:40

日本X用戶近日故意發布各種惡搞圖文，來干擾AI模型進行「學習」，像是故意把食物說成是星巴克的飲料。（圖擷取自@kyoutojin_bot 社群平台「X」）日本X用戶近日故意發布各種惡搞圖文，來干擾AI模型進行「學習」，像是故意把食物說成是星巴克的飲料。（圖擷取自@kyoutojin_bot 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「X」（前Twitter）從本月15日起，強制將用戶上傳的圖片、文字等內容，「無條件授權」給該平台後用於AI模型的訓練與學習的數據來源，掀起大批創作者逃難。不過也有許多老用戶，主動對這項政策展開反擊，像是日本用戶故意發布各種惡搞圖文來干擾AI「學習」，此舉也在網上引起熱烈迴響。

一支名為「みえっぱりな京都人bot」的日本X帳號，18日針對X平台最新實施的AI政策發布表示，「看來推特君（X）已經開始學習AI了，那我得好好教育它才行」，同時他還附上一張拍攝裝滿蛋、肉、米飯等食物的料理照片，並在文中故意特別強調說，「嘿推特（X），這是星巴克喔」。

該文一出，吸引800多萬人次瀏覽朝聖，更有不少網友效仿原PO作法，發布各種圖文不符的惡搞內容，加入反擊臭名昭彰的AI政策，「應該是高纖零卡可樂才對」、「拉麵店吃得到滿滿巧克力碎片與焦糖醬」、「日本人的端午節果然就是要喝星冰樂啊」、「很明顯的，這是大杯星冰樂、上面擠滿了鮮奶油、灑了可可碎片」。

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