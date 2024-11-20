中芯股價漲幅大過輝達、台積電 彭博解析原因

中芯國際股價在過去兩個月內上漲120%，擊敗輝達和台積電等全球行業巨頭漲勢。專家指出表示，中國晶片股上漲主要來自投機性買盤。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，中國儘管存在與競爭對手和地緣政治緊張局勢相關的風險，但受半導體自力更生推動預期提振，中芯國際的股價在過去兩個月內上漲120%，擊敗輝達和台積電等全球行業巨頭漲勢。專家指出表示，中國晶片股上漲主要來自投機性買盤，而非基本面的優勢。

對川普當選總統的預期推高中芯國際和當地同業的股價，它們是中國推動製造業本地化的受益者。但一些分析師和基金經理警告，這些股票現在看起來很昂貴，而中國晶片產業持續面臨經濟低迷，以及關鍵技術取得受限的問題。

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上海誠洲投資管理有限公司董事Xiang Xiaotian表示：「存在大量投機性買盤，交易基於新聞事件而不是基本面，因此晶片股價波動應該是可以預料」。

隨著中國努力縮小與西方國家的巨大技術差距，中國在晶片上的支出一直超過其他國家。北京最新刺激承諾帶來的預期收益為中芯國際和包括華虹半導體在內的國內同行提供額外的催化劑，中芯國際的境內股價較9月的低點上漲78%。

根據彭博報導，中芯國際預計本季的銷售成長將高於預期，因為其具有競爭力的價格吸引本土晶片設計人員。 Counterpoint Research在8月的一份報告中寫道，更廣泛地說，中國代工廠比其他不太先進晶片的全球製造商「更早觸底」。

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