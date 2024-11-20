CCPI公布台灣排第60名 環境部：評比有爭議 明顯不合理

環境部今天下午舉辦「回應民間機構發布氣候變遷績效指標（CCPI）」記者會，指CCPI的評比方法有爭議，無法以此評斷我國減碳努力。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕德國看守協會「氣候變遷績效指標」（CCPI）今（20）日在聯合國氣候大會（COP29）上公布最新排名，台灣排名第60名，較去年進步一名，但仍屬於末段班。環境部今天下午臨時舉辦記者會，指出CCPI的評比方法有爭議，例如印度溫室氣體排放一直高居全球，卻在此評比高居第10名，明顯不合理，外界不宜直接引用此評比結果評斷台灣減碳努力。

CCPI由德國看守協會（Germanwatch）、歐洲氣候行動網絡（Climate Action Network Europe）共同評比，評比範圍涵蓋63國與歐盟，指標涵蓋溫室氣體排放、再生能源、能源使用、氣候政策共四大面向。今年跟往年一樣，前三名從缺，台灣則排在60名、較去年進步一名，仍與日本、美國、加拿大都排在後段班。

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環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴指出，CCPI評比無法真實反應台灣在氣候變遷所做的努力，該評比在設計機制上有若干的盲點，包含人均排放目標訂定不合理，加拿大和台灣的人均排放量相當，但卻要求台灣必須負擔比加拿大高的人均排放目標。在這樣的評比標準之下，我國歷年都很難獲得很好的成績，台灣今年排名第60名，但身為溫室氣體排放大國的印度，卻名列前茅排在第10名，甚至優於大多數歐洲國家，明顯不合理。

黃偉鳴進一步指出，若比對歐盟委員會聯合研究中心（JRC）整理全球210個國家「全球各國溫室氣體排放報告」，台灣排名44名；而耶魯大學與哥倫比亞大學近期發布的環境績效指標（EPI），在氣候變遷面向，台灣在180個國家中排名第49名，與亞洲鄰國相比，優於南韓的58名、中國的107名，僅次於日本的第13名。

環境部長彭啓明表示，台灣不應該只單看一個有偏差的評比，綜合其他國際評比指標來看，台灣的氣候表現在國際上雖還不是前段班，但持續往中上進步，絕對不是後段班。雖不認同CCPI的評比方式和結果，但會檢討能不能做得更好，承諾他4年任期結束後，台灣的氣候績效一定會有所成長。他並提到，新加坡認為對氣候政策是一種干擾，選擇不願意加入CCPI的評比。

綜合三項氣候指標評比，台灣在國際的氣候績效應屬於中段班。（取自環境部簡報）

針對報告中提到台灣未逐步化石燃料，彭啓明表示，台灣從燃煤逐漸轉型到燃氣，就是逐步解除對化石燃料的依賴，完全擺脫燃煤依賴可能要花10年的時間，至於天然氣雖也屬化石燃料，但目前大多數國家都還沒辦法排除對天然氣的依賴。未來若綠能、低碳能源加速發展，減碳成效的數字會更好看。

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