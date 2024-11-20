勞動部員工霸凌案政治責任延燒 何佩珊：稍晚就向政院請辭

勞動部員工遭霸凌輕生案，立委不斷追究「政治責任」，勞動部長何佩珊在立委不斷輪番詢問下，鬆口「等一下就向行政院請辭」。（記者劉信德攝）

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〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部員工輕生案，立委從追究分署長謝宜容是否有霸凌行為，到追究「是誰」交辦讓謝宜容高升，立委不斷追究「政治責任」，勞動部長何佩珊在立委不斷輪番詢問下，鬆口「等一下就向行政院請辭」。

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由於政院先前通知，院長卓榮泰將在16時30分發表談話，立委詢問何佩珊，是否會在等一下向行政院請辭？何佩珊表示，「是」。

今日立委陳瑩聽到謝宜容要請辭，表達非常錯愕，也引發她為發展署署長蔡孟良「抱不平」，陳瑩表示．許多立委詢問蔡孟良是否推薦了謝宜容，也了解簡任缺不是署長可以決定，但蔡孟良都承擔下來了，而是「上面交辦」，但由蔡孟良「蓋章」。

蔡孟良原定在今年8月退休，但被何佩珊慰留，決定留下來。陳瑩表示，從頭到尾蔡孟良都表示「都是我的錯．全部獨自承擔」。

何佩珊也表達對蔡孟良的感謝，語帶哽咽的表示，蔡署長原本要退休，是她拜託他留下來幫忙，蔡孟良對年底將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」及印度移工引進，都給了她非常大的協助。

後續立委張雅琳也直接詢問何佩珊，是否是要請辭？會在等一下向行政院請辭？何佩珊明確表示，「是」。

張雅琳進一步詢問何佩珊在過去半年間的遺憾與期許，何佩珊表示，她得到很多文官朋友的幫助，很感謝，這是難得的寶貴經驗。

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