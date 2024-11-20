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大井泵浦切入AI伺服器供應鏈 強化外銷營收能量

2024/11/20 15:26

大井泵浦董事長黃景豐（左起），總經理黃錦雲。（記者方韋傑攝）大井泵浦董事長黃景豐（左起），總經理黃錦雲。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大井泵浦（6982）預計明日舉辦上櫃前業績發表會，管理層持續鎖定全球前10大泵浦品牌的市場定位，透過多段離心、冷卻式解決方案，切入國內一線大廠AI伺服器與電動車充電樁等利基型先進應用領域，後續將重點聚焦海外營運版圖，可望提升外銷比重，強化佈局全球專利市場。

根據研調機構 Global Market Insights 報告指出，全球整體泵浦市值規模約721 億美元（約新台幣2.3兆元），預估2023年至2032年均複合成長率3.50%。大井泵浦觀察，台灣泉浦市場每年需求約130億元，其中，國內自製泵浦比重38.46%，進口泵浦佔61.54%，由於旗下產品具備成本與品質的競爭力，帶動今年前10個月稅後淨利優於前3年表現。

大井泵浦今年前3季營收12.27億元、年增15.63%；毛利率29.56%、年增1.84個百分點；稅後淨利9400萬元、年增45.05%；每股盈餘（EPS）2.66元、年增45.36%。今年前10個月營收累計為13.41億元、年增16.04%，旗下核心泵浦產品應用於民生用水、農業灌溉、先進工業製程等多樣化領域。

財務長張登溪說，公司紮根台灣，在新北三芝、高雄路竹設有兩大生產基地，高雄環球廠預計將在明年下半取得使用執照並小量投產，服務國內與日本、韓國、歐美客戶；此外，位於中國蘇州的華樂士工廠則聚焦在地訂單與東協需求，目前內銷比重67.38%、外銷32.62%，未來將調配產能，切入印尼、菲律賓、印度等新興國家市場。

張登溪提到，大井泵浦現已採用AI技術，強化全天客服支援能力，同時藉由專責售後服務團隊即時回應客戶期望。研發方面，旗下泵浦與馬達雙動力實驗室持續優化產品的揚程、流量及馬達效能，並在全球斬獲119項IP專利，以「智能超靜音液冷供水泵浦」鎖定民生領域，「直立浸水式泵浦」則廣泛導入工廠製程及伺服器液冷系統，未來獲利目標逐年成長。

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