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傳勞動部職場霸凌案2月檢舉未處理 新北將派員勞檢

2024/11/20 13:23

傳出勞動力發展署北基宜花金馬分署在2月就接獲職場霸凌案的檢舉，但因故未處理，新北市勞動檢查處將派員了解。圖為新北市政府。（記者賴筱桐攝）傳出勞動力發展署北基宜花金馬分署在2月就接獲職場霸凌案的檢舉，但因故未處理，新北市勞動檢查處將派員了解。圖為新北市政府。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前發生1名39歲吳姓公務員在辦公室輕生，案發後有員工爆料，將矛頭指向分署長謝宜容涉職場霸凌，更傳出2月勞動部曾收到陳情檢舉信，卻因故未處理。新北市勞動檢查處表示，已接獲檢舉，近日將派員至北分署了解，如有違法將要求限期改善。

案發後新北市議員李宇翔接獲150多則訊息陳情，內容直指謝宜容霸凌下屬等情事，例如言語辱罵、情緒暴衝、摔公文、羞辱人、咆哮等；此外，同仁在下班或假日未即時回覆LINE訊息，隔天就會被責問，造成員工沉重身心壓力。

勞動部11月9日成立調查小組，昨日發布北分署自殺案調查報告，雖然無法證明謝宜容直接霸凌輕生者，但也確認謝的情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，即日起調離現職、降調為非主管職。

傳出今年2月勞動部曾收到職場霸凌案的檢舉信，卻因故未處理。新北市勞檢處表示，已接獲檢舉，將於近日派員了解，檢查重點在於北分署針對職場不法侵害是否有採取預防措施，諸如建構行為規範、辦理危害預防溝通技巧訓練、建立事件的處理程序等。如有違反上述規定，將依職業安全衛生法要求限期改善。

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