大同冬山儲能系統啟用 光儲、表後儲能需求看旺

大同承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，今日舉辦啟用典禮。圖為大同總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，現已正式上線。大同總經理沈柏延表示，預期未來光儲、表後儲能需求續揚，尤其表後儲能在醫療、食品製造等產業，以及需24小時不斷電的電子製造業都有需求，看好未來發展。

大同、台電今日舉辦宜冬山儲能系統案啟用典禮，該系統不僅有助電網穩定供電，也是台灣邁向2050淨零排放重要里程碑之一；此案場占地約1600坪，共配備23個貨櫃，總儲電量高達8.5萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電需求。

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沈柏延指出，大同長期配合台電發展，參與電力基礎建設與發展智慧能源系統，冬山儲能系統重要性在於能助電網穩定，在新能源領域是重要建設；細數過往耕耘，除冬山超高壓變電所儲能系統外，大同也建置含各地微電網系統、電力交易平台、兆瓦級大型儲能案場等。

展望未來新能源事業發展，沈柏延指出，光儲能、表後儲能是大同智能未來的重要商機，表後儲能已經是成熟技術，除可助產業建立虛擬電廠外，預期台電離尖峰電價落差可能持續拉大，也幫助有需求的產業調配離尖峰電力，節省電力使用並推進ESG，也不受電網異常影響。

針對太陽光電部分，沈柏延也指出，大同智能目前有超過300MW的光電案場，售電業務以太陽能為主，半導體業也是買家，預期未來半導體業ESG需求持續提升、購買價格也較高，利於大同相關業務發展與收益提升。

大同也說明，冬山儲能系統除可提供頻率控制服務外，為配合高電力品質的「即時慣量測量系統」，也導入全台首座週期性功率調變功能（Function of Periodic Power Modulation，PPM），提供量測系統慣量所需的電能。

此外，冬山儲能系統也擴充增加增強型動態調頻（E-dreg）功能，提供能量移轉服務，完成後直接由電力交易平台控制及調度，對於電網穩定性有正面性的助益。

此外，安全性與資安防護亦為冬山儲能系統的重要特色。台電與大同智能合作，確保系統符合國際安全標準，並獲得第三方驗證機構Bureau Veritas頒發IEC62933-5-2與IEC62443-3-3認證，為台灣儲能技術提供更安全的保障。

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