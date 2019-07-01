輝達GB200產量看增 台積電股價最高1050元 。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於美國時間20日公布財報，股價在財報公布前大漲4.89%，台積電ADR也上漲1.17%，帶動台積電（2330）今股價續開高走高，以1045元開出，股價最高來到1050元，上漲10元，市值重返27兆元，達27.23兆元。

美股19日收盤，道瓊工業指數下跌120.66點或0.28%；標準普爾指數小漲23.36點或0.40%；以科技股為主的那斯達克指數上漲195.66點或1.04%；費城半導體指數上揚30.39點或0.62%。輝達即將公布財報，帶動AI相關個股股價上漲，台積電ADR上漲1.17%，收在189.67美元。

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外資報告指出，輝達Blackwell GB200於第4季出貨將更順暢，有助確保輝達達成預估財報目標，預估明年第一季產量將從第4季的30萬台增達80萬台、季增1.67倍，看好半導體AI供應鏈包括台積電、京元電（2449）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）等。

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