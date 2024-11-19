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罕見動怒砲轟傅崐萁 郭智輝：為己身澄清有冒犯請見諒

2024/11/19 16:46

經濟部長郭智輝（左）強硬回應國民黨籍立委傅崐萁（右），強調他對於不實指控，表達嚴正抗議。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝（左）強硬回應國民黨籍立委傅崐萁（右），強調他對於不實指控，表達嚴正抗議。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨籍立委傅崐萁指控指控經濟部長郭智輝，規避財產申報，對此，郭智輝口氣強硬回應，接下公職之前就已經退休，卸任崇越董事，從事公職是突然，他個人秉持著守法、遵法的態度，「絕對沒有其他的問題」，對於非事實的指控，會以立即且明確的態度回應，若有冒犯盼請各界諒解，他的本意是為己身澄清辯護。

國民黨籍立委傅崐萁指控今在立法院上指控郭智輝，將自己的股份轉給兒子，利用兒子當人頭，規避財產申報，部長該換人了。郭智輝答詢時臉色嚴肅強調，「我完全按照法律的規定申報，你這個不實指控，我表示抗議」。

傅崐萁隨即轉向行政院長卓榮泰質問，卓榮泰則說，委員的推論與邏輯都有問題，應該給部長充分的說明。

傅崐萁詢答時間已到，麥克風消音，立法院長韓國瑜表示，傅崐萁的時間已到，謝謝傅崐萁委員的質詢、謝謝卓院長、部長的詢答。然而，傅崐萁下台仍不停攻擊郭智輝規避，郭智輝強硬回應「沒有規避」，雙方一來一往火氣猛烈，留下韓國瑜在台上重複謝謝，這也是郭智輝上任以來首度在公開場合上大發雷霆。

根據崇越科技公開的公司治理資訊，郭智輝的兒子郭冠宏是在2023年5月30日接棒，擔任董事，與大選相距一年之遙。

總統賴清德則在今年初當選，有意尋覓具備產業實務經驗的專業人士入閣，期間經濟部長一職傳出童子賢就在邀請名單之中，最後名單今年4月揭曉，是由半導體材料代理龍頭崇越集團創辦人郭智輝，以黑馬之姿入閣，就任經濟部長，跌破各界眼鏡。

其實當時外傳的熱門入閣人選，包括聯電創辦人曹興誠、和碩董事長童子賢、封測大廠京元電子創辦人蕭瑞明、力積電董座黃崇仁等多位工商大老，顯示郭智輝並未早就內定人選。

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