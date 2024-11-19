藏壽司板橋遠科店試營運 明年將開進花蓮和南投

亞洲藏壽司全台第59家藏壽司「板橋遠科店」今天開始試營運，亞洲藏壽司表示，明年可望開進花蓮和南投。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）全台第59家藏壽司「板橋遠科店」今天開始試營運，亞洲藏壽司表示，明年可望開進花蓮和南投。

亞洲藏壽司第3季合併營收14.91億創新高，年增6.64 ％，稅後淨利0.12億，單季每股盈餘0.25元；累前3季合併營收為41.08億元，年增8.19%，同創新高，稅後淨利0.94億元，每股盈餘2元。

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亞洲藏壽司表示，台灣事業體受惠展店市場動能，營收和獲利維持成長，但中國轉投資的上海藏壽司已開出3家分店，但因中國內需市場低迷，目前仍處於虧損狀況，吃掉部份獲利。

新開幕的藏壽司「板橋遠科店」今天起試營運，再次以濃濃日式美學番付表牆設計，同時祭出「迪士尼TSUM TSUM系列限量零錢包」，活動期間至全台分店消費滿1200元，完成指定任務，至櫃台出示畫面及發票即可兌換。

中國事業體受到中國消費衰退影響，營運重整，減少成本，調整價格更為親民，商品多元化，貼近當地的飲食習慣，同時也正評估佈局東南亞市場。

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