以「訊息轟炸」挖角頂尖人才 中國科技巨頭在矽谷組AI團隊

中國最大的科技集團正在美國矽谷建立人工智慧團隊，挖角頂尖人才。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國努力遏制中國尖端技術的發展，但中國最大的科技集團正在矽谷建立人工智慧團隊，聘請美國的頂尖人才。

英國金融時報報導，近幾個月來，阿里巴巴、字節跳動和美團一直擴大在美國加州的辦事處，尋求從美國競爭對手公司挖走員工，這些員工可以幫助中國企業在生成人工智慧中的競爭中佔據一席之地。

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據三位知情人士透露，阿里巴巴正在加州舊金山灣區的桑尼維爾市招募一支人工智慧團隊，並已接觸曾在OpenAI和美國最大科技集團工作過的工程師、產品經理和人工智慧研究人員。另一位人士補充說，該團隊將專注於阿里巴巴國際數位商務集團為商家提供的人工智慧搜尋引擎Accio。

中國最大的電子商務集團在LinkedIn上發布招聘廣告，招募美國應用科學家、機器學習工程師和產品行銷經理。

據兩位知情人士透露，阿里巴巴的一名招聘人員向美國的科技員工發送電子郵件稱，計劃將加州人工智慧團隊分拆為獨立的新創公司。對此，阿里巴巴沒有回應置評請求。

OpenAI 的一位前研究員表示，他們受到了來自中國科技公司的「訊息轟炸」，其中包括食品配送平台美團和阿里巴巴的聯繫方式，中國公司試圖了解更多有關這些美國員工的經歷以及提供工作機會的信息。

據兩位知情人士透露，過去幾個月，美團也一直在加州組建團隊。

中國企業受到美國禁止出口輝達最高階人工智慧晶片的打擊，這些晶片對於開發人工智慧模型至關重要。儘管美國竭盡全力阻礙中國企業發展，但他們的努力還是展現成效。





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