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中國5％經濟成長難實現！橡樹資本馬克斯警告：面臨2項艱鉅挑戰

2024/11/19 14:21

橡樹資本董事長馬克斯警告，中國經濟成長面臨巨大挑戰（彭博）橡樹資本董事長馬克斯警告，中國經濟成長面臨巨大挑戰（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國2024年5%的經濟成長目標仍實現，橡樹資本董事長馬克斯表示，他對中國經濟充滿希望，但警告說，當房地產等領域的刺激措施過多，並且建造了太多建築物時，就必須經歷一段調整期，此對中國的成長目標是一個巨大的挑戰。

CNBC報導，馬克斯在香港金融管理局主辦的第3屆全球金融領袖投資峰會間隙受訪時指出，仍然對中國的長期前景持樂觀態度，只要它們執行良好，並且對世界其他地區保持建設性。

不過，對於中國設定2024年「5%左右」的成長目標，馬克斯表示，儘管中國設定的增長率與歷史相比聽起來不大，但仍然遠高於平均水平；而美銀和花旗等專家則預期中國的經濟成長將低於5%。

世界銀行預計中國 2024 年經濟成長率為 4.8%，並預計明年將進一步下滑至 4.3%，儘管最近採取了一系列提振經濟的措施。

世界銀行指出，中國消費支出低迷、房地產市場陷入困境以及人口老化等不利因素，是中國濟濟面臨的主要問題。

馬克斯說，你（中國）不可能永遠透過刺激來實現經濟成長。因此，中國的成長率正在放緩，他們對刺激措施的使用正在減少，他們正在努力設計正確的組合，馬克斯希望中國能夠應對這些挑戰。

本月早些時候，中國公佈了1項價值10兆人民幣（約新台幣44.5兆）的5年計畫來解決地方政府債務問題，同時表示明年將提供額外的經濟支持。

但是，當房地產等領域的刺激措施過多，並且建造了太多建築物時，就必須經歷一段調整期。

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