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房價飆、房市交投熱絡 今年各類房產税收可望突破3900億創新高

2024/11/19 13:03

房仲業者推估今年地產持有稅加上交易稅等雙稅收，全年有機會挑戰3900億元，並寫下歷史新高紀錄。（記者徐義平攝）房仲業者推估今年地產持有稅加上交易稅等雙稅收，全年有機會挑戰3900億元，並寫下歷史新高紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲、房市交投熱絡，房仲業者推估今年地產持有稅加上交易稅等雙稅收，全年有機會挑戰3900億元，並寫下歷史新高紀錄。

根據財政部統計的今年前10月全國賦稅收入資料，房屋稅稅收有922億元、房地合一稅有857億元、契稅有159億元、土地增值稅有749億元，上述稅收加總已達2687億元。

至於，地價稅則仍在課徵階段，若以過去兩年、地價稅稅收主要落在940億元推估，預期整體稅收可逾3600億元。若再加上11、12月的房地合一稅以及土增稅、契稅等稅收，預估整年度有望突破3900億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，持有稅房屋稅在房屋標準單價拉高後，持有新房屋的屋主房屋稅負擔明顯增加，未來若沒有設籍的屋主，例如因為學區等需求戶籍遷出，導致房屋沒有人設籍，房屋稅就無法適用自用住宅稅率，再加上近年交屋潮帶動，房屋稅稅收還會增加，房屋稅屬於地方稅，稅收增加也有利地方發展。

稅基調高、房價漲 房產持有稅、交易稅雙雙加重

持有稅因為房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年千億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔增加，至於交易稅則多是因為2016後買進的房地產價格大漲帶動，今年推估房地合一稅收也增加到近1千億元，對於國庫也大大進補。

曾敬德指出，因為稅收增加許多，民眾應該多利用合法管道節稅，例如注意戶籍設籍規定，同時房地合一稅也有重購退稅等優惠，建議最好提早詢問專業人士做好規劃，避免被國稅局關注。

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