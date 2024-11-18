中高齡退休重返職場 逾10.5萬人領到獎勵金

勞動力發展署桃竹苗分署22日將在桃園市政府青年事務局多功能展演廳舉辦「壯世代人力運用論壇」。（桃竹苗分署提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部鼓勵中高齡退休族群重返職場，自今年2月實施「壯世代就業獎勵」，只要符合資格的退休族，重返職場滿一定時間，每人最高可領6萬元獎勵金，截至今年9月，成功協助10萬5561位中高齡、高齡者就業。勞動力發展署桃竹苗分署為進一步推廣中高齡專法精神，將於22日上午9點30分至下午4點30分在桃園市政府青年事務局多功能展演廳舉辦「壯世代人力運用論壇─中高齡再就業那些三兩事」，期待促進不同企業對中高齡勞動力運用策略及實務作法有深入交流。

壯世代人力運用論壇22日登場

此論壇聚焦中高齡及高齡者的就業挑戰，以及企業如何強化中高齡勞動力的運用，涵蓋三大主軸「法規政策、實務案例、中高齡用人之道」，透過「壯世代人力運用論壇」帶動企業創新用人模式，創造更包容的職場環境，進而協助中高齡勞工重返職場，搭建起企業與求職者的互動平台。

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其中，「現行的法規與政策面」邀請法律白話文運動主編王鼎棫深入探討中高齡專法下的就業保障機制，解說最新措施如何幫助中高齡勞動者延緩退休、穩定就業；「企業實務運用案例」邀請六福開發公司副協理張琴惠，分享企業如何善用「資深員工」，了解中高齡員工與年輕員工的需求差異，並找到和諧共榮的鑰匙；中高齡者的用人之道，邀請弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩分享如何激發事業單位創造更靈活的用人模式。

桃竹苗分署長賴家仁指出，勞動部針對僱用、留用中高齡者推出不同措施，例如「推動職務再設計服務計畫」透過補助企業改善工作流程、輔具補助等方式，留任具豐富經驗的中高齡員工；「繼續僱用高齡者補助計畫」則鼓勵企業續用年滿64歲將退休員工，只要繼續僱用期間達6個月以上且薪資不低於原有薪資，可補助企業每人最高25萬8000元；而「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」鼓勵企業聘用45歲以上的退休人才回到公司傳授專業技能，每僱用一位最高可獲10萬元補助。

民眾與企業可至「45+就業資源網」查詢，或洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心電話：（03）558-3456分機229。

勞動力發展署桃竹苗分署22日將在桃園市政府青年事務局多功能展演廳舉辦「壯世代人力運用論壇」。（桃竹苗分署提供）

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