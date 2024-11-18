股匯雙殺！新台幣再度貶破32.5元關卡 收32.531元

新台幣再度貶破32.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一大跌近200點，加上美元續在高位整理，日本銀行總裁植田和男談話未如市場預期「偏鷹」，日圓走勢震盪，台幣早盤貶破32.5元關卡後，下午盤貶勢擴大，最低下探至32.584元，最後收32.531元、貶6.5分，成交量略降至13.385億美元。

台股今天跌196.23點，收在22546.54點，三大法人賣超197.65億元。其中，外資賣超107.03億元。

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新台幣匯價則以32.43元、升值3.6分開出，開盤價也是今日最高價，隨後在外資熱錢大舉匯出下，一路走貶，最低觸及32.584元，上下震盪1.54角。

主要亞幣原本升貶互見，午後全數翻黑，其中，日圓受到日銀總裁植田和男談話影響，一度從153.846兑1美元急貶至155.138，隨後在154附近整理。

匯銀主管表示，由於日本上週公布第三季經濟成長率雖然放緩，仍優於預期，且日本通膨率已到2%目標，原本外界預期植田和男的談話會可能「偏鷹」，不過植田和男表示後續升息時點仍將取決當時經濟、物價與金融情勢。

根據央行公布4點匯價，美元指數走平、日圓升值0.8%、韓元貶值0.23%、台幣貶0.2%、人民幣貶0.18%、新幣貶0.16%。

匯銀主管認為，川普效應仍在，美元在上週衝上107高點後，雖然之後出現拉回，仍在相對高檔，且台股還在修正，外資熱錢也持續匯出，台幣偏弱走勢不變。

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