晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙殺！新台幣再度貶破32.5元關卡 收32.531元

2024/11/18 17:33

新台幣再度貶破32.5元關卡。（記者陳梅英攝）新台幣再度貶破32.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一大跌近200點，加上美元續在高位整理，日本銀行總裁植田和男談話未如市場預期「偏鷹」，日圓走勢震盪，台幣早盤貶破32.5元關卡後，下午盤貶勢擴大，最低下探至32.584元，最後收32.531元、貶6.5分，成交量略降至13.385億美元。

台股今天跌196.23點，收在22546.54點，三大法人賣超197.65億元。其中，外資賣超107.03億元。

新台幣匯價則以32.43元、升值3.6分開出，開盤價也是今日最高價，隨後在外資熱錢大舉匯出下，一路走貶，最低觸及32.584元，上下震盪1.54角。

主要亞幣原本升貶互見，午後全數翻黑，其中，日圓受到日銀總裁植田和男談話影響，一度從153.846兑1美元急貶至155.138，隨後在154附近整理。

匯銀主管表示，由於日本上週公布第三季經濟成長率雖然放緩，仍優於預期，且日本通膨率已到2%目標，原本外界預期植田和男的談話會可能「偏鷹」，不過植田和男表示後續升息時點仍將取決當時經濟、物價與金融情勢。

根據央行公布4點匯價，美元指數走平、日圓升值0.8%、韓元貶值0.23%、台幣貶0.2%、人民幣貶0.18%、新幣貶0.16%。

匯銀主管認為，川普效應仍在，美元在上週衝上107高點後，雖然之後出現拉回，仍在相對高檔，且台股還在修正，外資熱錢也持續匯出，台幣偏弱走勢不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財