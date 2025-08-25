晴時多雲

LTN經濟通》 美300％半導體關稅 衝著這國？

2025/08/25 07:04

美國對多項進口晶片產品啟動232調查，半導體關稅稅率備受關注。（法新社資料照）美國對多項進口晶片產品啟動232調查，半導體關稅稅率備受關注。（法新社資料照）

半導體關稅有豁免條件 

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年4月宣佈，根據《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，對多項進口晶片產品啟動調查，完成調查後將公佈是否徵收關稅。不過，川普政府已表明半導體關稅豁免條件之一是在美國本土設廠，由於這項要求對中國晶圓廠而言相當艱難，因此，部份人士認為，美方發起調查主要就是針對中國。

川普先前表示，計劃對半導體課徵100％關稅，但對於將生產線移往美國的企業將給與豁免。包括承諾在美國投資6000億美元（約新台幣18.38兆元）於半導體製造的蘋果（Apple），以及已經在美國設廠的台積電（2330）、三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）等大廠預計都將躲過高額關稅。川普日前受訪時進一步透露，近期將公佈半導體關稅，稅率可能高達300％。

川普政府將關稅政策視為應對「美國關鍵技術依賴亞洲」這項國安擔憂一部份，川普曾表示，在技術供應鏈方面，他不會允許美國被中國等國家「挾持」。這些擔憂反映出，隨著美中兩國爭奪技術霸權，分析師所稱的「晶片」戰爭緊張局勢日益加劇。

美國總統川普日前宣佈，半導體關稅稅率可能高達300％。（法新社資料照）美國總統川普日前宣佈，半導體關稅稅率可能高達300％。（法新社資料照）

中國政府透過鉅額補貼 扭曲全球晶片市場

在川普公佈半導體關稅豁免之前，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）就曾投書媒體表示，全面課徵半導體關稅對於美國來說「代價高昂」，由於美國每年消耗價值高達數千億美元的晶片，其中多數晶片都至少有一部份是在國外製造，如果川普政府對半導體徵收高額關稅，將增加每大型科技公司的成本，並抑制對AI資料中心的投資，因此，華府應該做的是打擊扭曲晶片市場的罪魁禍首中國。

米勒指出，除了全面徵收晶片關稅外，更能實現川普提出的「更公平貿易、更多本土投資」目標的替代方案是與美國盟友達成一項以半導體為重的產業協議，藉此可以減少貿易壁壘，促使簽約國承諾在美國增加投資，並迫使他們共同採取行動。

米勒表示，與其他產業不同，晶片出口不會面臨來自美國貿易夥伴的關稅或重大的非貿易壁壘，美國半導體公司並不擔心與歐洲、日本、南韓或台灣的貿易公平性。對於美國及其主要貿易夥伴而言，真正的問題在於中國。

文中提到，中國政府透過鉅額補貼扭曲全球晶片市場，雖然美國、歐盟和日本都有撥出政府資金來支持自家的半導體產業，但整體來看，中國的補貼規模明顯要大得多。經濟合作暨發展組織（OECD）則稱，許多國家都會透過研究、推動補助或是投資誘因來支持國內企業，但中國的補貼計劃獨特之處在於，他們會讓國家基金直接持有晶片公司股權，這使他們不管有沒有盈利都能生存下去。

中國政府補貼扶植下，中國晶片產業在成熟製程領域快速成長。（法新社資料照）中國政府補貼扶植下，中國晶片產業在成熟製程領域快速成長。（法新社資料照）

中國28奈米以上成熟製程產能 2027年全球市佔將達47％

經過北京長達十幾年的補貼，中國成長為中低階晶片的主要生產商，截至2024年初，中國已開始在全球成熟晶片市場佔據主導市場。成熟晶片指的是28奈米製程以上的晶片，這些晶片廣泛應用於汽車、醫療設備和家用電器等產品。

市場分析公司Yole集團報告稱，到2030年，中國的晶圓代工產能可能超越台灣。目前台灣以23％的市佔位居全球市場龍頭，中國以21％排名第2，超越南韓的19％、日本的13％和美國的10％。Yole集團預估，到2030年，中國市佔將攀升至30％超越台灣。

集邦科技（TrendForce）報告指出，中國的晶圓代工廠更注重擴大成熟製程產能，並有政府補貼的支持，預計在全球整體市佔表現將大幅成長，特別是28奈米以上的成熟製程產能，市佔預計將從2024年的34％，到2027年成長至47％。晶圓代工龍頭台灣2024年在成熟製程的市佔為43％，到2027年預估為36％。

LTN經濟通》 美300％半導體關稅 衝著這國？蘋果、台積電到南韓的三星、SK海力士等大廠近年積極擴大在美國投資，預計將豁免於半導體關稅。（彭博資料照）

成熟製程難轉移到美國

川普日前透露，在美國設廠生產的公司，可以豁免半導體關稅，從蘋果、台積電到南韓的三星、SK海力士近年積極擴大在美國的投資，因此都有機會躲過高額關稅。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，台積電和三星因為是外國公司，要獲得豁免的門檻可能比較高，恐怕需要投入更多資金，但整體來看預計還是會得到豁免。

與此同時，分析師認為，一些晶片製造商將無力承擔在美國製造的成本，尤其是那些生產成熟製程、較大節點且利潤微薄的晶片製造商。

Technalysis Research總裁、首席分析師歐唐納（Bob O'Donnell）表示，由於這些晶片利潤低、成本高以及美國缺乏完整的供應鏈系統，要將生產轉移到美國將非常困難，歐唐納稱，成熟製程晶圓廠將生產轉移到美國「沒有太大意義」。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員喬贊帕（Martin Chorzempa）則直接點名中企，直言像是中芯國際（SMIC）或華為（Huawei）生產的晶片，就不太可能取得豁免。

部份人士認為，美方半導體關稅主要就是針對中國成熟製程。（法新社資料照）部份人士認為，美方半導體關稅主要就是針對中國成熟製程。（法新社資料照）

美半導體關稅實施 衝擊中國晶片廠毛利

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授柳庸煜（Yongwook Ryu）表示，美國與中國就對等關稅稅率進行談判時，可以用這筆關稅作為籌碼。柳庸煜指出，對等關稅通常是為了解決美國貿易逆差問題，並將製造業轉移回美國，但針對特定產品或產業的關稅，旨在實現加強美國技術霸權，以及遏制中國的戰略目標。

多家政策智庫與產業研究機構指出，在關稅衝擊下，中國半導體產業將面臨3大挑戰。首先是出口受限，美國仍為中國晶片出口的重要市場，關稅一旦實施，將直接壓縮中國晶片製造商的毛利，並對海外接單造成衝擊。

再來是全球供應鏈可能因此被迫重組，中國企業邊緣化風險升高。美企可能轉向台灣、南韓與東南亞等替代供應來源，推動「去中國化」佈局，長期恐導致中國在全球供應鏈中的話語權削弱。最後是科技自主壓力增強，加速「國產替代」戰略。中國政府可能進一步加碼對本土半導體研發與製造能力的扶持，以降低對美國及其盟國的技術依賴，推動自主可控的技術體系。

外媒分析也指出，儘管中國晶片產業近年在成熟節點和設備方面取得一定進展，但由於出口管制和人才短缺等障礙仍存在，核心技術依舊仰賴國外進口，一旦關稅與技術封鎖同步升級，將加劇資源緊張與產業升級的挑戰。

