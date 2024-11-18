盧超群：川普重返白宮變化難料 台灣半導體應不斷保持領先

鈺創董事長盧超群表示，川普再度當選美國總統將會帶來什麼變化，難以預料，台灣應致力於技術與人才發展，保持領先。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕鈺創董事長盧超群今（18）日受訪指出，川普再度當選美國總統將會帶來什麼變化，難以預料，台灣應致力於技術與人才發展，不斷保持領先；他並預期，半導體受惠AI從雲端往邊緣運算發展，對明年半導體展望持謹慎樂觀看法。

創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會在新竹登場，這是HLF創辦12年來首度來台舉行，以「創新生態系-驅動未來韌性社會」為主題，有來自20國家、250名代表出席參加。盧超群應邀以「台灣半導體發展及台灣在全球半導體的優勢」進行演講。

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盧超群受訪時表示，台灣已經建立一個包括半導體、異質整合、AI到下游電子的完整生態鏈，這是發展AI與半導體文明的寶貝，我們應該盡快將這個寶貝與HLF會員國家互動，透過互動激勵台灣往前躍進。

盧超群強調，台灣對21世紀人類文明，扮演非常重要與獨特的角色，內部要不斷保持領先， 繼續努力發明、培養人才，除了生產以外，也要加強微系統方面的研究，用半導體推廣未來與聯絡世界，做世界的光，帶領大家一道合作。

對於明年景氣展望，他起初說「3個月的感受都講不出來」，不過，他接著說明，台灣半導體受惠AI從雲端往邊緣運算的AI延伸，例如手機等身上帶的個人產品，會慢慢發芽，有助帶動明年半導體業朝謹慎樂觀發展。

對於川普再度當選美國總統會有什麼變化？盧超群表示，川普最大的價值就是他的變化不讓你知道，但我們不能看外界的變化去適應，「當我們規劃往幾條道路走，這些通往世界的道路都要有台灣的技術在內」，不管外界怎麼變，都不會擾亂我們。

盧超群指出，過去世界變化比當今情勢大，例如當年台灣打造第一座8吋晶圓廠，也是自力更生打造而成，不是依據外界變化而變動，若技術和生產是隨著外界變化而變動，最後並不會成功，台灣應致力於內部的技術和人才發展。

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