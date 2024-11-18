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泰國明年一月新措施 預估遊客將暴增400萬人！

2024/11/18 16:42

迎接650億彩虹商機！泰國明年1月開放同婚，估增400萬遊客（路透）迎接650億彩虹商機！泰國明年1月開放同婚，估增400萬遊客（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據旅遊公司 Agoda 委託發布的報告，泰國的同性婚姻立法計劃於 2025 年1月生效，每年可能會額外吸引400萬遊客前往，旅遊產值增20億美元（約新台幣650億元）。

繼2019年台灣和2023 年尼泊爾之後，新法將使泰國成為亞洲第3個允許同婚的國家，該法還規定授予同性伴侶在兒童收養、醫療保健和繼承方面的權利。

CNBC報導，近日發布的《婚姻平等對泰國旅遊業的經濟影響》報告估計，泰國的婚姻平權法可能會使遊客人數增加10%，從而在兩年內為泰國每年額外增加20億美元的旅遊收入。

預計到來的不僅有同性伴侶及其婚禮嘉賓，還有更廣泛的LGBTQ群體及其他群體。報告稱，泰國將吸引越來越多的遊客和外籍工人，他們不僅尋求度假勝地，還尋求一個能夠真正被接受的地方。

根據公共政策泰國的新立法預計將於 2025 年 1 月 22 日生效，預計將為其旅遊業增加7.6萬個全職工作崗位，同時使該國的國內生產總值提高0.3%

為了計算泰國新立法的潛在經濟影響，該報告研究了其他國家同性婚姻立法的影響。

Agoda 企業發展副總裁休斯（Timothy Hughes） 表示，在新西蘭和美國等其他市場，隨著婚姻平等立法的出台，同性婚禮數量顯著增加。

報告引述紐西蘭統計局的數據稱，2013年至2017年，紐西蘭同性婚禮中一半以上（58%）是由澳洲人舉行的。報告稱，2017年澳洲通過自己的同性婚姻法後，這一數字下降至26%。

Agoda 的報告還分析了其他影響國際遊客的因素，包括目的地的吸引力、旅行的承受能力、入境的便利性以及對 LGBTQIA+ 問題的接受程度。

休斯指出，從泰國起飛的5小時內，有超過36億人生活在沒有婚姻平權的市場中，並預測泰國將成為「印度 LGBTQIA+ 夫婦以及那些準備與他們一起慶祝的人」的首選目的地。

而此商機已開始，泰國維權活動家、曼谷驕傲節聯合創始人安·朱馬蓬（Ann Chumaporn） 表示，她的組織正在為同性伴侶安排一場大型婚禮，時間為2025 年1 月23 日，即可以提交婚姻登記的第1天。

「我們已經有300多對情侶註冊，我們的目標是全國範圍內達到1000 對情侶」。

根據 Agoda 的報告，泰國政府還計劃舉辦世界驕傲節 （WorldPride ），這是一項全球驕傲活動，當雪梨於2023 年主辦時，該活動為新南威爾斯州帶來了1.856 億澳元（約新台幣39.05億元）的收入。

報告稱，彩虹旅遊在全球商機達2000億美元（約新台幣6.5兆元）。

Access Partnership 總監 Marcus Ng 表示，在遊客競爭激烈的時代，尤其是那些在婚禮和相關慶祝活動上揮霍的遊客，泰國擁有「獨特的戰略機會」。

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