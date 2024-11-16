美國後院砸錢拐拉美國家 法學者諷習近平貪得無厭最喜歡這5樣

習近平（左）與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式主持錢凱港開港儀式，北京的地緣政治野心引發全球關注。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平當地時間14日以視訊方式出席中資在秘魯建造的錢凱港開幕典禮，北京的地緣政治野心引發全球關注。法國學者認為，中國之所以熱衷在南美砸錢投資，就是看中當地戰略資源，包括電動車電池需要的原材料-鋰礦，還有秘魯100%的鐵生產也由中資包辦，這對中國建築行業來說是非常珍貴的鋼材，貪得無厭的習近平政府還特別喜歡巴西大豆和阿根廷玉米，更不用說委內瑞拉的石油了。

中國國有企業中國遠洋海運集團開發錢凱港（Chancay），開始興建後，腐敗行為頻頻發生，引起當地越來越多反對情緒。（路透）

2024年11月14日晚間，中國國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），在利馬總統府以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式，這一舉動引發法國媒體的關注，法媒《論壇報》分析中國為何熱衷在南美砸大錢投資。

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法國國家投資銀行Bpifrance經濟學家梅耶（Adriana Meyer）表示，中國與秘魯元首宣布錢凱港開港意義深遠，錢凱港由中國國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，持有港口60%的股權和獨家經營權，更是中國一帶一路倡議在南美洲的關鍵項目。錢凱港總投資將超過35億美元，其中一期項目投資約13億美元，開港後，中遠會首先將開通秘魯直達上海航線。

錢凱港是天然深水港，可停泊世界上最大的貨櫃輪，最多可運輸 2萬4000 個貨櫃，錢凱港營運後，年吞吐量可達100 萬個貨櫃。梅耶說，錢凱港將使中國能以更低的成本，運輸更多的貨物，秘魯和中國之間的航程將從40天縮短至28天。

對於專家來說，這個「拉丁美洲的新加坡」（指錢凱港）的誕生並不令人意外，它是北京於 2013 年啟動新絲綢之路計畫的一部分，目標是建設海上、公路和鐵路基礎設施，特別是在發展中國家，並將其影響力擴展到地球上的任何地方。

中國一帶一路倡議引發諸多疑慮。（示意圖，法新社）

梅耶指出，南美洲已有7個國家加入了一帶一路，包括秘魯、阿根廷、智利、玻利維亞、厄瓜多和委內瑞拉，他們希望藉由中國投資獲得經濟利益，例如錢凱的崛起應該會重新啟動太平洋沿岸巴西和秘魯之間的鐵路線建設。

光是2022年，中國對南美的直接投資 （FDI） 就達 120 億美元，梅耶說，這還沒有考慮到北京還以貸款的形式向拉丁美洲政府進行投資，而這些貸款往往是不透明的。2005年至2020年間，北京發出1370億美元貸款，其中很大一部分給了委內瑞拉（600億美元）和巴西（300億美元）。

尤其南美的資源非常豐富，玻利維亞、智利和阿根廷構成鋰三角，匯聚該地區56%的儲量，鋰礦可用於製造中國電動汽車電池材料。尤其在秘魯100%的鐵生產都是由中國企業掌握，鐵礦可以用來生產對中國建築行業非常珍貴的鋼材，而且貪得無厭的習近平政府還特別喜歡巴西大豆和阿根廷玉米，更不用說委內瑞拉的石油了。

梅耶提及，川普首次當選總統以來，美國作為該地區最早的歷史投資者，卻表現出不感興趣的樣子，以至於中國在南美洲的足跡不斷加速。

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