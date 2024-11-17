全球恐懼貿易戰 亞洲這國漁翁得利

中國和美國公司源源不絕的投資，使馬來西亞成為成長最快的資料中心中心之一。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紐約時報報導，在川普第一個總統任期內，他發起一場關稅戰，讓美國與中國對立，而馬來西亞對雙方都下了賭注，這個東南亞國家透過稅收減免和其他好處，積極地討好美國和中國公司。

這個策略奏效了。馬來西亞是中國透過經濟實力擴大影響力的關鍵，吸引了美國德州儀器和柯林集團以及中國阿里巴巴和吉利等公司數十億美元的投資。隨著川普重返白宮，並威脅再次擾亂全球貿易，馬來西亞希望能夠在此基礎上製定一項計劃，變成跨國公司尋求避風港的樞紐。

請繼續往下閱讀...

馬來西亞涉及與鄰國新加坡達成的經濟協議，從歷史上看，新加坡有時更像是競爭對手而不是合作夥伴。新加坡官員也正擁抱合作。談判人員正敲定馬來西亞特別經濟區的細節，公司將獲得建造工廠的經濟誘因。新加坡的跨國公司提供擴大業務所需的空間和工人。新設施的建設和投資已於今年開始，馬來西亞和新加坡總理將在12月8日至9日的年度務虛會上簽署最終協議。

馬來西亞充分掌握這個時機，自川普連任以來，美國公司已經制定切斷與中國關係的計劃，而中國公司則一直在與馬來西亞官員接觸。

中國和美國公司源源不絕的投資，使馬來西亞成為成長最快的資料中心中心之一，資料中心是為人工智慧系統提供動力的龐大建築。該國是最大的半導體出口國之一，微型晶片被封裝在汽車、電腦和超音波機器等各種產品。

隨著川普威脅對中國商品徵收60%的關稅，新的經濟特區可能為跨國公司提供另一種選擇，因為它們開始削減在中國的生產並尋找更安全的地方。

中國和美國是馬來西亞兩個最大貿易夥伴，馬來西亞同時也受益於美中兩國之間擾亂全球供應鏈的貿易戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法