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美超微第2度下市倒數計時 股價今年暴跌85％

2024/11/17 07:34

美超微需提交一份符合納斯達克法規的合規計劃，解釋爲何遲交2024年年報，以及計劃如何整頓改革。如果未能提交或計劃被拒，將面臨退市程序。（路透）美超微需提交一份符合納斯達克法規的合規計劃，解釋爲何遲交2024年年報，以及計劃如何整頓改革。如果未能提交或計劃被拒，將面臨退市程序。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微電腦（Supermicro）可能在下週一（18日）被納斯達克交易所除名，因為該公司需要提交一份符合納斯達克法規的合規計劃，解釋爲何遲交2024年年報，以及計劃如何整頓改革。如果未能提交或計劃被拒，將面臨退市程序。

美超微因無法如期提交財報，股價在近日持續重挫，從最高點118.81美元暴跌至18.01美元，市值蒸發新台幣1.72兆。若未能在11月16日交出財報，恐面臨二度下市危機。

美超微的股價暴跌表明投資者信心迅速消退。今年3月，股價從2022年末的低點飆升14倍，此後又暴跌85%。

美超微在2015年至2017年期間，公司因財務造假和文件遲交問題被納斯達克除名，2019年才重新上市。

美超微一位發言人告訴CNBC，該公司打算採取一切必要措施，盡快遵守納斯達克持續上市要求。

今年夏天，超微未能按時提交財報，隨後遭遇激進賣空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）的指控，涉及會計欺詐和出口管制問題。一連串的負面消息導致其審計機構安永（Ernst & Young）在10月辭職，目前公司仍未找到替代審計機構。

美超微因搭上AI熱潮，被封為「AI妖股」。截至上週四，股價已回落至2022年5月的水平，當日再次下跌11%。未能按時提交財報不僅對股價構成威脅，還可能對公司的客戶和供應鏈關係造成影響。

9月，納斯達克已向美超微發出退市警告，要求其在60天內提交合規計劃。若計劃獲批，超微可能獲得最多180天的延期以提交年報。

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