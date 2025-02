全球大學就業能力排行！台灣3校搶進前200強 名次曝光又進步了

2025年全球就業能力大學排名,台灣有3所大學擠進前200名,

〔財經頻道/綜合報導〕英國「泰晤士高等教育」特刊(THE)再度與法國人力資源顧問公司Emerging合作,14日發布2025年全球就業能力大學排名調查(GEURS),台灣有3所大學擠進前200名,其中台灣大學和台灣科技大學2所大學排行全球前100名,分別排名第79名與第82名,清華大學則排名第189名。

《泰晤士高等教育》公布2025年全球就業能力大學排名,納入畢業生就業能力全球前250名的大學,遍布42個國家,其中台灣3間大學上榜,台大排名第79,較上次進步1名;台科大排名第82,較上次進步4名;清華大學則排名第189名,較上次進步多達11名。

在排行榜中,全球就業能力大學前5名依序為美國麻省理工學院(MIT)、加州理工學院(Caltech)、史丹佛大學(Stanford University)、哈佛大學(Harvard University);英國劍橋大學(University of Cambridge)。

6至10名則為美國普林斯頓大學(Princeton University)、英國牛津大學(University of Oxford)、日本東京大學(The University of Tokyo);新加坡國立大學(National University of Singapore);英國倫敦帝國學院(Imperial College London)。

