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全球大學就業能力排行！台灣3校搶進前200強 名次曝光又進步了

2024/11/16 11:42

2025年全球就業能力大學排名，台灣有3所大學擠進前200名，2025年全球就業能力大學排名，台灣有3所大學擠進前200名，

〔財經頻道／綜合報導〕英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）再度與法國人力資源顧問公司Emerging合作，14日發布2025年全球就業能力大學排名調查（GEURS），台灣有3所大學擠進前200名，其中台灣大學和台灣科技大學2所大學排行全球前100名，分別排名第79名與第82名，清華大學則排名第189名。

《泰晤士高等教育》公布2025年全球就業能力大學排名，納入畢業生就業能力全球前250名的大學，遍布42個國家，其中台灣3間大學上榜，台大排名第79，較上次進步1名；台科大排名第82，較上次進步4名；清華大學則排名第189名，較上次進步多達11名。

在排行榜中，全球就業能力大學前5名依序為美國麻省理工學院（MIT）、加州理工學院（Caltech）、史丹佛大學（Stanford University）、哈佛大學（Harvard University）；英國劍橋大學（University of Cambridge）。

6至10名則為美國普林斯頓大學（Princeton University）、英國牛津大學（University of Oxford）、日本東京大學（The University of Tokyo）；新加坡國立大學（National University of Singapore）；英國倫敦帝國學院（Imperial College London）。

完整名單看這裡

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