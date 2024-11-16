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立陶宛晶片國家隊與台灣合作告吹 計畫停擺因缺電缺地

2024/11/16 07:51

Teltonika表示，由於電力短缺，以及經濟和創新部推遲將土地轉為工業用途，公司將停止在維爾紐斯建設半導體晶片工廠。（取自Teltonika官網）Teltonika表示，由於電力短缺，以及經濟和創新部推遲將土地轉為工業用途，公司將停止在維爾紐斯建設半導體晶片工廠。（取自Teltonika官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕立陶宛「晶片國家隊」Teltonika表示，由於電力短缺，以及經濟和創新部推遲將土地轉為工業用途，公司將停止在維爾紐斯建設與台灣合作的半導體晶片工廠。

Teltonika集團主要股東兼Teltonika集團旗下AGP Investments 執行長Arvydas Paukštys週五（15日）在Linkedin上宣布了這一消息。 他表示：我們將停止對Teltonika THTH高科技園區55公頃區域內10家工廠的投資，該計劃原定於2028年實施。

Paukštys強調，停止建設意味著不會創造6000個平均薪資為10000歐元的工作機會。該項目預計每年不會創造數十億歐元的國內生產毛額（GDP）。他表示，立陶宛將不會建立新的半導體晶片產業，因為從台灣購買晶片工廠設計服務的合約將不得不終止。

Paukštys表示，停止投資的主要原因是立陶宛缺乏63兆瓦（MW）的電力容量，並且「沒有希望」在2027年之前安裝，儘管該部承諾為該國提供綠色走廊。此外，建設用地轉工業用地的程序也耗時過長。

去年7月，在台灣技術協助下，Teltonika積極展開半導體計畫。集團副總裁接受台灣中央社專訪表示，期待擴大與台灣合作，並對中國因素的可能影響「做好準備」。

今年8月，立陶宛與台灣在創新科技建立夥伴關係。國家發展委員會主任委員劉鏡清26、27日率團到訪立陶宛，持續擴展台灣與立陶宛的交流合作，實地了解中東歐投融資基金投資的新創業者，除拜會台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛諸位國會議員及經創部官員會晤，進一步探討台立在半導體、雷射、金融科技、新創等領域上未來更多的合作可能。

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