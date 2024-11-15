股王信驊林鴻明：貴人就是廣達林百里 看好明年營運再創高

信驊董事長林鴻明看好明年營運。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）今日舉辦公司成立20週年感恩晚宴，邀請主要客戶、合作夥伴、供應商、投資夥伴等近300位貴賓與會，晚宴以「信驊二十，因您而精彩，共創新未來」為主軸 ，信驊董事長林鴻明回顧創業以來歷程，最感謝的貴人就是廣達董事長林百里，因為林百里當年對他提點未來電腦運算如同電力，到處都是，隨插即用，讓信驊確立邁向雲端之路。

信驊因通用型伺服器與AI伺服器相關BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨跳增，帶動今年前10月營收年增高達104.1%，營收與獲利均創歷史新高，展望明年，林鴻明表示，明年將是更好的一年，AI伺服器將扮演主要成長動能。

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今年通用型伺服器市場回溫情況優於預期，加上輝達AI伺服器GB200系列採用更多BMC，信驊多次上修今年成長目標，前10月營收已較去年倍增，優於年初預估全年年增40-50%的表現。

林鴻明預估，第四季表現約與上季持平，有機會優於上季，由於通用型伺服器今年出貨已大增，明年通用型伺服器應與今年持平，但AI伺服器出貨相當強勁，今年AI伺服器營收比重約15%，明年可放大到20-25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，明年營運將持續成長。

隨著輝達和AMD（超微）加速新產品更新，林鴻明指出，以往信驊BMC產品都是三年一個世代，為因應平台加速，未來會縮短到一年半就會推出新品和更新版，最新款AST2700系列BMC陸續導入客戶，最快2026年放量，信驊目前市佔率約70%，即使偶有專案被同業拿走，但就長遠來看，信驊市佔率仍可維持在成長軌道。

信驊今年成立滿20週年，展望未來，林鴻明強調，信驊一路走來，心無旁鶩，鎖定成為雲端企業解決方案及智慧AV解決方案兩大領域的領導廠商。

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