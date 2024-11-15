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太慘！伊朗獨立製片人賣腎換現金 黑市一顆13萬起跳

2024/11/15 17:36

伊朗面臨持續性的經濟問題，許多伊朗人陷入貧困，當地一名獨立製片人決定賣1顆腎臟。（示意圖，法新社）伊朗面臨持續性的經濟問題，許多伊朗人陷入貧困，當地一名獨立製片人決定賣1顆腎臟。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗面臨持續性的經濟問題，許多伊朗人陷入貧困，當地一名獨立製片人在社交平台PO文稱，因為經濟陷入困境，決定賣1顆腎臟，傳出黑市一顆喊價30至60億里亞爾（約4千至1萬美元，台幣13萬至32.5萬）。

伊朗國際報導，伊朗人正面臨高物價、國際制裁和貨幣重貶，這些因素使得許多人陷入貧困，一名伊朗獨立電影製片人瓦基利法（Vahid Vakilifar）近日以經濟困難為由，宣布出售腎臟，這表明伊朗搖搖欲墜的經濟，連中產階級專業人士也被迫採取絕望的措施。

瓦基利法在個人IG帳號寫道：「我是Vahid Vakilifar，獨立電影製片人，43歲，B型，由於我的經濟狀況，決定出售我的一顆腎臟，請將您的報價發送到電子郵件地址..」。

報導指出，這項消息引爆伊朗獨立電影製片人協會怒火，砲轟伊朗政府，他們認為，瓦基利法被迫賣腎臟與國家的鎮壓政策有關，造成藝術家面臨嚴峻財務狀況。

伊朗獨立電影製片人協會表示，對於一名半數作品尚未發行的電影製片人來說，這是令人震驚和痛苦的事件，伊朗電影不僅沒有鬆綁電影製片人的限制，還制定更多的規則。

報導認為，瓦基利法被迫賣腎臟，希望藉此改善經濟困境的行為，並非獨立事件，有關伊朗年輕人，尤其是 20 多歲年輕人出售器官以維持生計的報告不斷增加。伊朗經濟媒體 Tejarat News 今年3月曾報導，年輕的賣家在廣告中將自己的年齡和運動能力視為優勢。

報導還提及，伊朗黑市器官買賣市場的廣告大多是腎臟，每個腎臟價格在30到60億里亞爾（約4千到1萬美元）之間。

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