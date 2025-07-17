獲利超強！台積電第2季毛利率58.6%，每股盈餘15.36元創新高。（資料料）

〔記者洪友芳／台北報導〕護國神山台積電（2330）今（17）日召開法說會並公佈2025年第2季財報，不畏新台幣強升，獲利指標超越市場預期，合併營收約新台幣9337.9億元，毛利率58.6%，符合財測區間上緣，營業利益率超標，稅後純益約新台幣3982.7億元，創單季歷史新高，平均日賺44億元多，每股盈餘為新台幣15.36元，創單季獲利新高。

台積電2025年第2季營收年增38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆年增60.7%，2025年第2季營收增加11.3%，稅後純益增加10.2%。

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若以美元計算，2025年第2季營收為300.7億，較去年同期增加44.4%，較前1季增加17.8%，並超越財測高標。

2025年第2季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。財測估毛利率介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，毛利率符合區間，營業利益率超標。

台積電指出，3奈米製程出貨佔第2季晶圓銷售金額的24%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷估售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電先前法說會預估第2季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

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