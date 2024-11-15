恐在下市前發生！專家揭美超微「一大風險」迫在眉睫

有AI妖股之稱的美超微（Super Micro Computer）隨著財報繳交期限將至，正進入「下市倒數計時」。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有AI妖股之稱的美超微（Super Micro Computer）隨著財報繳交期限將至，正進入「下市倒數計時」，但專家認為，投資人應關注另一個更迫在眉睫的風險，也就是被踢出標普500指數，這件事甚至可能會發生在下市之前。

《MarketWatch 》報導，美超微今年3月加入標普500指數，在4月至8月期間，是該指數表現最好的成分股，但近期因會計問題導致股價暴跌，使其自加入標普500指數以來，股價已下跌超過80%，這可能引起指數委員會的注意。

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股價暴跌可能使美超微面臨被移出標普500指數成分股的風險，且這一情況可能發生於潛在的下市之前。專家指出，過往就有公司在正式退市前，被移出指數成分股的案例。

目前投資人正關注，美超微必須在11月16日之前向納斯達克提交計劃，說明如何符合申報要求。由於美超微的審計師在10月辭職，使這狀況變得更加複雜。截至週三（13日），該公司仍在尋找新的人選。

波士頓學院金融學博士生坦布雷利（Tommaso Tamburelli） 正在撰寫有關於標普指數成分股移除問題的論文，他指出，標普500指數成分股主要因市場表現不佳或被收購，才會被剔除，他不清楚有公司是否因不符合規定等問題，而被踢出指數。

坦布雷利指稱，標普500指數委員會在決定是否保留或移除成分股時，擁有自由裁量權，而標普500指數比羅素2000指數的管理單位，擁有更大的裁量空間。標普500指數委員會也可能考慮避免過多的指數調整，因為標普 500 指數受到基金經理的高度關注。

坦布雷利表示，這可能解釋了為何美超微沒有馬上被踢出標普500指數，不過若美超微股價持續疲軟，那麼在下市之前，美超微就會被踢出指數。

標普道瓊指數公司拒絕對標普500指數成分股的潛在變動，發表評論或臆測。美超微則拒絕回應有關11月16日的財報期限，以及是否能維持上市地位的相關問題。

美超微股價週四（14日）重挫11.41%，至18.01美元。

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