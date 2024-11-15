晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

培養高雄「隱形冠軍」 10家獲選今年優秀亮點廠商

2024/11/15 10:27

高雄市副秘書長陳盈秀（中）表揚10家優秀亮點廠商。（記者葛祐豪翻攝）高雄市副秘書長陳盈秀（中）表揚10家優秀亮點廠商。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕培養高雄「隱形冠軍」，「高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）」今年共補助46家廠商、金額超過3000萬元，其中10家廠商獲選今年度優秀亮點廠商。

高雄市經發局指出，今年度高雄地方型SBIR共補助46家廠商，其中10家優秀亮點廠商為新聯興、點子行動、其昜先進、翊創國際、鴻信實業、鬼島工作室、啟盛交通、立安新創、奧多馬特及力沛科技。

「其昜先進」原專注開發電動機車產業，透過高雄SBIR計畫，成功研發無人機動力電池系統，在計畫期間參與國際展會，推廣台灣無人機產業，取得印度500組無人機電池模組訂單，並在歐洲市場取得業務拓展機會。

連續2年通過計畫補助並蟬連2屆榮獲優秀廠商的新聯興，總經理趙立德提到公司開發生產不定型耐火材料，從機械製造所產生的廢鑄砂，導入氧化鋁質耐火材；而每年回收廢鑄砂取代鋁骨材，不僅降低原料成本約330萬元，也對環境水土保護及減少碳排放做出貢獻。

高雄市副秘書長陳盈秀表示，市府近年落實高雄南北均衡發展，北高雄配合中央推動「半導體S廊帶」，南高雄則推動「亞洲新灣區創新園區」，成功吸引台積電先進製程與NVIDIA先進算力中心等國際大廠來到高雄，市府會扮演企業的堅實後盾，營造更好的投資環境，繼續在高雄培養「隱形冠軍」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財