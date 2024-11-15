培養高雄「隱形冠軍」 10家獲選今年優秀亮點廠商

高雄市副秘書長陳盈秀（中）表揚10家優秀亮點廠商。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕培養高雄「隱形冠軍」，「高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）」今年共補助46家廠商、金額超過3000萬元，其中10家廠商獲選今年度優秀亮點廠商。

高雄市經發局指出，今年度高雄地方型SBIR共補助46家廠商，其中10家優秀亮點廠商為新聯興、點子行動、其昜先進、翊創國際、鴻信實業、鬼島工作室、啟盛交通、立安新創、奧多馬特及力沛科技。

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「其昜先進」原專注開發電動機車產業，透過高雄SBIR計畫，成功研發無人機動力電池系統，在計畫期間參與國際展會，推廣台灣無人機產業，取得印度500組無人機電池模組訂單，並在歐洲市場取得業務拓展機會。

連續2年通過計畫補助並蟬連2屆榮獲優秀廠商的新聯興，總經理趙立德提到公司開發生產不定型耐火材料，從機械製造所產生的廢鑄砂，導入氧化鋁質耐火材；而每年回收廢鑄砂取代鋁骨材，不僅降低原料成本約330萬元，也對環境水土保護及減少碳排放做出貢獻。

高雄市副秘書長陳盈秀表示，市府近年落實高雄南北均衡發展，北高雄配合中央推動「半導體S廊帶」，南高雄則推動「亞洲新灣區創新園區」，成功吸引台積電先進製程與NVIDIA先進算力中心等國際大廠來到高雄，市府會扮演企業的堅實後盾，營造更好的投資環境，繼續在高雄培養「隱形冠軍」。

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