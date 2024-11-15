都是BTC惹的禍？「這公司」股價暴漲1300％ 高層一頭霧水

比特幣的名稱縮寫為BTC。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大科技公司「Bluesky Digital Assets」股價在近期狂飆，週四（14日）就暴漲了超過140%，收在0.70加元，若從上週五（8日）收盤價0.05加元來算，等於5天就暴漲了1300%，但Bluesky表示，根本不知道任何有關於讓股價上漲的營運變動。外媒指出，Bluesky Digital Assets的交易代碼為「BTC」，這和比特幣的名稱縮寫相似，但確切的上漲原因還不清楚。

《彭博》報導，Bluesky在加拿大證券交易所（Canadian Securities Exchange）上市，並以BTC的代號進行交易，此次股價飆升的原因仍不明朗。

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而川普重返白宮後，比特幣價格上漲不斷刷新歷史新高，週三（13日）一度飆破9萬美元。

Bluesky在週四的新聞稿中透露，根據加拿大投資監管組織 （CIRO） 的要求，CIRO希望確認，該公司的管理層並不知情公司業務有任何重大變動，而這些重大變動，會導致近期市場活動增加。

根據新聞稿，Bluesky營運一個網路平台，為企業採用區塊鏈、人工智慧（AI）和 Web3 商業解決方案等新興技術提供支持。

而這家位於多倫多的科技公司，也與美國社群平台Bluesky有著類似的名字，美國社群平台Bluesky由推特前執行長杜錫（Jack Dorsey）在2019年創立。

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