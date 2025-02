APEC場邊》中國施壓又一樁！秘魯機場台灣廣告遭撤

首次上稿 02:12

秘魯首都利馬機場一處入境旅客都會看到的版位,台灣原先刊登此一形象廣告(見圖),卻被中國施壓撤掉。(讀者提供)

〔特派記者徐子苓/利馬14日報導〕外媒報導2024年APEC主辦方秘魯正急忙擁抱中國,除了在程序上刁難台灣原本計畫派出的前副總統陳建仁,還提名中國為2026年APEC會議的主辦國。國安官員14日進一步透露,中國在秘魯APEC期間的打壓無所不在,例如台灣在秘魯首都機場一處入境旅客都會看到的版位刊登廣告,卻被中國施壓撤掉。

「日經亞洲」14日引述台北知情人士報導,今年擔任APEC東道主的秘魯,為了迎合中國,在APEC過程中對台灣干預和施壓,抵制台灣原先計畫派出的代表、前副總統陳建仁。此外,秘魯還支持北京主辦2026年會議,同時中國已要求秘魯暫緩批准台灣申請加入CPTPP,而這些打壓可能和秘魯一座中資深水港「錢凱港(Chancay)」預計14日正式啟用有關。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的幾個主要論壇之一,儘管是以Chinese Taipei的名義參與,且我國元首無法出席,必須由總統指派政治敏感性較低的代表參與,卻仍處處受到中國打壓。

國安官員表示,台灣在APEC是Full Member(正式成員),APEC所有決策都要經過共識決,但不可諱言台灣一定有受到打壓。

這位官員透露,台灣官方10月中下旬在利馬機場刊登台灣的形象廣告,但中國施壓廣告商,導致刊登短短一個禮拜後廣告就被撤掉;台灣長期在國際場合受到中國打壓,只要台灣刊登廣告,都會被中國施壓。

不過,我國外交部還是成功在秘魯首都利馬市區6個地點刊登廣告,其實這些廣告都有受到中國施壓,但市區的廣告商扛住了。廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」,融合晶片和AI等構想,強調台灣以半導體優勢產業為動能,積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

