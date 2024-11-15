APEC場邊》中國施壓又一樁！秘魯機場台灣廣告遭撤

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秘魯首都利馬機場一處入境旅客都會看到的版位，台灣原先刊登此一形象廣告（見圖），卻被中國施壓撤掉。（讀者提供）

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〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕外媒報導2024年APEC主辦方秘魯正急忙擁抱中國，除了在程序上刁難台灣原本計畫派出的前副總統陳建仁，還提名中國為2026年APEC會議的主辦國。國安官員14日進一步透露，中國在秘魯APEC期間的打壓無所不在，例如台灣在秘魯首都機場一處入境旅客都會看到的版位刊登廣告，卻被中國施壓撤掉。

「日經亞洲」14日引述台北知情人士報導，今年擔任APEC東道主的秘魯，為了迎合中國，在APEC過程中對台灣干預和施壓，抵制台灣原先計畫派出的代表、前副總統陳建仁。此外，秘魯還支持北京主辦2026年會議，同時中國已要求秘魯暫緩批准台灣申請加入CPTPP，而這些打壓可能和秘魯一座中資深水港「錢凱港（Chancay）」預計14日正式啟用有關。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的幾個主要論壇之一，儘管是以Chinese Taipei的名義參與，且我國元首無法出席，必須由總統指派政治敏感性較低的代表參與，卻仍處處受到中國打壓。

國安官員表示，台灣在APEC是Full Member（正式成員），APEC所有決策都要經過共識決，但不可諱言台灣一定有受到打壓。

這位官員透露，台灣官方10月中下旬在利馬機場刊登台灣的形象廣告，但中國施壓廣告商，導致刊登短短一個禮拜後廣告就被撤掉；台灣長期在國際場合受到中國打壓，只要台灣刊登廣告，都會被中國施壓。

不過，我國外交部還是成功在秘魯首都利馬市區6個地點刊登廣告，其實這些廣告都有受到中國施壓，但市區的廣告商扛住了。廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」，融合晶片和AI等構想，強調台灣以半導體優勢產業為動能，積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

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