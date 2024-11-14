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租賃公司貸款給建商遭控「黑心」 中租控股3點聲明駁斥

2024/11/14 18:50

中租控股表示，融資租賃業支持中小企業經營發展，該公司不動產相關的土地、成屋或建築物融資占比，低於台灣業務比重10%。（記者李靚慧攝）中租控股表示，融資租賃業支持中小企業經營發展，該公司不動產相關的土地、成屋或建築物融資占比，低於台灣業務比重10%。（記者李靚慧攝）

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〔記者李靚慧／台北報導〕針對今日遭立委點名，中租-KY、裕融、和潤企業3家上市融資租賃公司，向銀行低利融資卻以高利貸予建商，中租控股晚間發布聲明表示，融資租賃業支持中小企業經營發展，該公司不動產相關的土地、成屋或建築物融資占比，低於台灣業務比重10%。

中租控股指出，中租控股的各項業務，均配合政府各項信用管理措施，並比照遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」的相關條件、額度及其他控管措施，且遵守租賃公會各項自律規範。

對於外界質疑的不動產放款，中租控股表示，該公司致力於滿足中小企業營運資金需求，對於各種產業類型的中小企業，均有融資租賃業務往來；產業別非常分散，其中涉及不動產相關的土地、成屋或建築物融資占比，低於台灣業務比重10%。

中租強調，因應部分中小企業自身還款能力不夠穩定，或是信用條件不佳等因素，較不易取得銀行資金申請，因此由融資租賃業來支持中小企業經營發展。

中租指出，租賃公司提供資金援助或生財設備購置，也必須因客戶授信品質承擔較高風險，以及較高作業成本等，同時投入徵信風險控管專業，以確保公司資產品質，並以此進行貸款利率定價。

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