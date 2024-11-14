立委批融資公司轉手套利賺10％ 變成「土匪3兄弟」？ 彭金隆透露：正處理中

民進黨立委郭國文今天抨擊，3大融資公司成為房市控管的破口，並且大賺監理套利（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委郭國文今天點名國內3大融資公司，先從公股及民營銀行取得2%低利率，再透過旗下投資公司，向中小型建商放款12~14%高利率，一轉手就套利10個百分點。金管會主委彭金隆回應，相關訊息已有主動掌握，也正在調查瞭解中，1個月內將提報告說明。

立委郭國文指出，根據統計，三大融資公司向公股行庫及其他民營機構搬錢取得近2千億元的資金，合計為 1973.83億元。

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「融資公司成為房市控管的破口！」他表示，之前政府打炒房，對銀行法第72之2進行信用管制，使得部分中小型建商公司貸不到資金，只好轉向融資租賃公司；但這些融資公司透過成立投資公司方式，轉手放貸利率高達 12-14%，中間轉手套利約10個百分點。

郭國文指出，過去大家批評3大融資公司是「薯條3兄弟」，現在變成是「土匪3兄弟」，而且，這涉及到「監理套利」，因為金管會無法直接監理融資公司，更造成不公平，要求國銀落實貸後管理。

彭金隆回應，對於立委提出的狀況，金管會已經主動掌握且關切，72-2 條對於銀行流動性、過度集中風險都有特別關注；如果一般企業融資，最後還是把資金流入到不動產，風險角度都是一樣的。

至於金管會是否要求銀行進一步貸後管理，例如：違反規定的一般公司，銀行須予以收回貸款？彭金隆回應，金管會目前已經進行調查，會儘快提出報告給立委說明。

銀行局長莊琇媛受訪表示，由於日前祭出限貸令，讓資金比較吃緊，尤其，中小建商影響較大，而有轉向融資租賃公司借貸；融資公司主要貸款對象為企業法人、不是一般民眾，金管會之前就有主動去關切，融資公司確實有一些放款與不動產有關。

此外，郭國文建議，銀行應該嚴格落實貸後管理，把貸放給融資公司的資金收回；莊琇媛指出，這部分尚須「審慎研議」，畢竟，如果很臨時收回貸款，恐怕造成建商周轉不靈，對於銀行債權確保也會有問題，這必須經過內部研議，研議怎樣的管理方式較為妥適。

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