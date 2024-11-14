晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立委批融資公司轉手套利賺10％ 變成「土匪3兄弟」？ 彭金隆透露：正處理中

2024/11/14 13:22

民進黨立委郭國文今天抨擊，3大融資公司成為房市控管的破口，並且大賺監理套利（記者王孟倫攝）民進黨立委郭國文今天抨擊，3大融資公司成為房市控管的破口，並且大賺監理套利（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委郭國文今天點名國內3大融資公司，先從公股及民營銀行取得2%低利率，再透過旗下投資公司，向中小型建商放款12~14%高利率，一轉手就套利10個百分點。金管會主委彭金隆回應，相關訊息已有主動掌握，也正在調查瞭解中，1個月內將提報告說明。

立委郭國文指出，根據統計，三大融資公司向公股行庫及其他民營機構搬錢取得近2千億元的資金，合計為 1973.83億元。

「融資公司成為房市控管的破口！」他表示，之前政府打炒房，對銀行法第72之2進行信用管制，使得部分中小型建商公司貸不到資金，只好轉向融資租賃公司；但這些融資公司透過成立投資公司方式，轉手放貸利率高達 12-14%，中間轉手套利約10個百分點。

郭國文指出，過去大家批評3大融資公司是「薯條3兄弟」，現在變成是「土匪3兄弟」，而且，這涉及到「監理套利」，因為金管會無法直接監理融資公司，更造成不公平，要求國銀落實貸後管理。

彭金隆回應，對於立委提出的狀況，金管會已經主動掌握且關切，72-2 條對於銀行流動性、過度集中風險都有特別關注；如果一般企業融資，最後還是把資金流入到不動產，風險角度都是一樣的。

至於金管會是否要求銀行進一步貸後管理，例如：違反規定的一般公司，銀行須予以收回貸款？彭金隆回應，金管會目前已經進行調查，會儘快提出報告給立委說明。

銀行局長莊琇媛受訪表示，由於日前祭出限貸令，讓資金比較吃緊，尤其，中小建商影響較大，而有轉向融資租賃公司借貸；融資公司主要貸款對象為企業法人、不是一般民眾，金管會之前就有主動去關切，融資公司確實有一些放款與不動產有關。

此外，郭國文建議，銀行應該嚴格落實貸後管理，把貸放給融資公司的資金收回；莊琇媛指出，這部分尚須「審慎研議」，畢竟，如果很臨時收回貸款，恐怕造成建商周轉不靈，對於銀行債權確保也會有問題，這必須經過內部研議，研議怎樣的管理方式較為妥適。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財