詐騙廣告猖獗！泛金融業公會撤除不遵守實名制平台廣告

泛金融業公會今日開會達成共識，將抵制不遵守政府廣告實名制的社群平台。（法新社）

〔記者鄭景議／台北報導〕銀行、證券、保險、金融總會、期貨公會等泛金融業同業公會，今日上午赴刑事局，針對不遵守政府廣告實名制的社群平台開會，會議中各公會達成初步共識，將抵制這些社群平台，往後各金融公司可能將會從這些社群平台撤資，包括Google、FB、LINE、YouTube等未遵守政府實名制的平台都在抵制對象內。

知情人士透露，各大電視台及報章雜誌，大多數都遵守政府廣告實名制要求，然而不少社群媒體，尤其是總公司在海外的FB、LINE等社群平台，對於我國政府的實名制要求並不配合，此次會議就聚焦於這些並不配合且詐騙廣告猖獗的網路社群平台。

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據了解，此次會議中，各泛金融業同業公會達成初步共識，將會針對詐騙廣告氾濫，且未落實實名制審核的網路廣告平台實施抵制，且持續號召所有金融機構加入，並呼籲各界在投放廣告時，注意平台業者有無遵循金融廣告實名制要求。

據指出，這項共識雖沒有強制力，但各公會持續研議針對未配合抵制的金融機構，請銀行局和銀行公會建議處理方式。

有刑警表示，針對這些社群平台詐騙廣告進行制裁，已經是國際趨勢，例如今年4月日本就有遭詐騙民眾，集體向經營臉書及IG的Meta公司日本法人提起訴訟要求賠償，日本富豪前澤友作更是在五月以肖像權及人格權被侵犯為由，向美國的Meta與Meta的日本法人提起訴訟，要求停止廣告刊登，這些平台每年賺取高額廣告費，卻對於廣告內容審核置之不理，我國應該上至政府下至民間，各界配合強硬起來做出反制。

詐騙廣告猖獗，泛金融業公會今日開會達成共識，將抵制不遵守政府廣告實名制的社群平台。（記者鄭景議翻攝）

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