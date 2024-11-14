美前財長桑默斯警告：川普若兌現承諾恐引發通膨危機

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）示警，若川普（Donald Trump）真的兌現其在競選期間做出的標誌性經濟政策承諾，恐將引發嚴重通膨危機。

綜合媒體報導，桑默斯週三（13日）在接受CNN採訪時指出，雖然生活成本問題幫助川普重返白宮，但川普若真的兌現其在競選中的經濟政策承諾，包括10年內減稅額可能達10兆美元、干預聯準會利率決策、對進口商品實施全面關稅、大規模驅逐移民等，將可能讓美國遭受比2021年更嚴重的通膨衝擊。

請繼續往下閱讀...

桑默斯指出，川普提出的大規模驅逐移民的計畫，恐將導致美國勞動力短缺，這將進一步對工資帶來壓力並推高通貨膨脹。而川普提議對進口商品實施全面關稅的計畫，關稅恐將轉嫁給消費者，並使依賴進口投入的美國製造商品變得更加昂貴。桑默斯希望，川普能夠在這次任期中吸取教訓並調整他的計劃，以免造成通貨膨脹。

對此，川普團隊反駁桑默斯的通膨警告，稱川普在第一個任期內對中國徵收關稅，創造了就業機會，刺激了投資，且沒有導致通貨膨脹，並表示川普新政府將迅速採取行動，透過將就業機會回流到美國、降低通膨、提高實際工資、降低稅收、削減監管和釋放美國能源的束縛，來修復和恢復讓美國工人受益的經濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法