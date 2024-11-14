全台算力第一！友崴超算中心今日正式啟用，正崴董事長郭台強親自出席開幕儀式。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕正崴集團（2392）於今年5月宣布斥資20億元打造全台算力最大的人工智慧（AI）綠能運算中心，董事長郭台強今（14）日親自主持友崴超算中心（Ubilink）開幕典禮，包括經濟部、輝達、華碩等高層都與會出席，郭台強表示，這是全台「算力第一」的超級運算中心，達到45.82PFLOPs的頂級運算能力，期待對國內半導體、生技產業的發展更給予更多助力。

正崴超級運算中心採用1024張輝達Hopper GPU與輝達Quantum-2 infinBand網路平台所建造，使得算力達到45.82PFLOPs，在2024年全球運算排名約在20-22名；同時，Ubilink與台灣杉二號、三號、創進一號與輝達Taipai-1為台灣五大算力中心，總算力達82.95PFLOPs，而Ubilink佔55%算力，成為台灣最強大的算力中心。

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郭台強也表示，這個超級運算中心只用3個月就完工，同時有輝達技術支援、再加上正崴集團的資源與團隊，成就這個超級任務；同時，這也是亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，目前半導體、生技客戶都有使用綠電的需求，未來友崴也視市場需求，規劃第二期、第三期更高效的超算中心，為數位發展貢獻更強大的算力。

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