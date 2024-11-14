晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全台算力第一！友崴超算中心今日正式啟用

2024/11/14 11:49

全台算力第一！友崴超算中心今日正式啟用，正崴董事長郭台強親自出席開幕儀式。（記者張慧雯攝）全台算力第一！友崴超算中心今日正式啟用，正崴董事長郭台強親自出席開幕儀式。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕正崴集團（2392）於今年5月宣布斥資20億元打造全台算力最大的人工智慧（AI）綠能運算中心，董事長郭台強今（14）日親自主持友崴超算中心（Ubilink）開幕典禮，包括經濟部、輝達、華碩等高層都與會出席，郭台強表示，這是全台「算力第一」的超級運算中心，達到45.82PFLOPs的頂級運算能力，期待對國內半導體、生技產業的發展更給予更多助力。

正崴超級運算中心採用1024張輝達Hopper GPU與輝達Quantum-2 infinBand網路平台所建造，使得算力達到45.82PFLOPs，在2024年全球運算排名約在20-22名；同時，Ubilink與台灣杉二號、三號、創進一號與輝達Taipai-1為台灣五大算力中心，總算力達82.95PFLOPs，而Ubilink佔55%算力，成為台灣最強大的算力中心。

郭台強也表示，這個超級運算中心只用3個月就完工，同時有輝達技術支援、再加上正崴集團的資源與團隊，成就這個超級任務；同時，這也是亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，目前半導體、生技客戶都有使用綠電的需求，未來友崴也視市場需求，規劃第二期、第三期更高效的超算中心，為數位發展貢獻更強大的算力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財