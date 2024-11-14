焦點股》益登：Q3虧損擴大 股價重挫

益登Q3虧損擴大，今股價大跌（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕曾被視為輝達概念股的IC通路商益登（3048）因認列相關訴訟賠償準備，第3季稅後淨損達6.41億元，每股稅後虧損2.38元，虧損擴大，衝擊今日股價重挫，以33.3元開出，盤中最低為32.75元，僅差1檔跌停。

益登昨公佈第3季營運成果，單季合併營收達306.44億元，季增約24.41%，年增約8.85%；稅後淨損達6.41億元，每股稅後虧損2.38元，較第2季虧損擴大，較去年同期也轉盈為虧，去年第3季每股稅後盈餘0.08元。

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益登科技今年前3季合併營收達799.91億元，年成長6.44%；營業淨利11.30億元，年增2.82%，稅後淨損5.79億元，每股稅後虧損2.14元，較去年同期每股稅後虧損0.09元顯著擴大。

益登指出，因評估與和碩（4938）仲裁案的賠償金，加計利息所可能產生的影響數，公司秉持財務穩健原則，在第3季季認列相關訴訟賠償準備約新台幣10.17億元（帳列負債準備及其他利益及損失）。若排除與和碩公司仲裁案的賠償損失，公司前3季稅後淨利原為2.18億元，每股稅後盈餘0.81元 。

益登表示，公司已委請律師向士林地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴及聲請停止執行，根據士林地方法院裁定，目前為「停止執行」仲裁判斷狀態。該案仍尚在審理中，公司將進行後續法律行動，以確保公司股東權益。

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