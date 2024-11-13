川普就任前難擋 台積電和2廠商將拿到美補助款

多家外媒報導，包括台積電等3家廠商應該可以在拜登卸任前取得美國政府的補助和貸款。（彭博）

首次上稿時間 14:21:19

更新上稿時間 18:24:00

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國新任總統川普在選前揚言可能取消台積電等半導體廠商的晶片補助，引發業界矚目和憂心，但就在即將上任的川普政府威脅晶片政策未來之際，美國政府已正在就最後一項補貼進行談判。多家外媒報導，包括台積電等3家廠商應該可以在拜登卸任前取得美國政府的補助和貸款。

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路透和彭博報導稱，台積電、格羅方德和另一家未透露的公司已完成協議，將從美國政府獲得數十億美元的晶片法案資金，儘管川普對這項立法持批評態度，這些交付可能是川普就職前的最後一次交付。

美國商務部週三（13日）表示，已同意向Akash Systems提供高達1820萬美元的政府補貼資金，以支持建造用於先進半導體製造的4萬平方英尺潔淨室空間。

Akash正在利用其「鑽石冷卻」技術來改善以人工智慧為中心的資料中心的熱管理。Akash Systems執行長Felix Ejeckam在聲明中表示：作為一家開發下一代半導體技術的美國公司，這驗證我們的願景和策略，幫助我們提供尖端解決方案，解決當今高效能運算和通訊系統中的熱挑戰。

雖然這些公司尚未收到補助和貸款，但美國商務部最近通知國會，3家公司將立即收到這筆資金。這些金額反映先前與台積電和格羅方德達成的協議。依據規定，商務部長必須在進行任何超過1000萬美元的交易之前至少15天通知相關委員會。

政府補助格羅方德15億美元（台幣486億元），用於在紐約建造一座新的半導體工廠，並協助擴大該公司在佛蒙特州的業務。同時，台積電獲得66 億美元（台幣2141億元）撥款和50億美元（台幣1622億元）貸款，用於在亞利桑那州建造一座2奈米晶片工廠。

美國國會於2022年通過《晶片與科學法案》，為同意在美國境內開發製造設施的晶片製造商指定2800億美元（台幣9.08兆元）。該計劃旨在減少美國對韓國和台灣最先進半導體的依賴，部分原因是美國面臨來自中國的潛在威脅。

美光科技、Polar Semiconductor、三星、貝宜系統（BAE Systems）、德州儀器和微晶片科技（Microchip Technology）等公司已就該立法的資金和貸款進行談判，其中最大受益者英特爾預計將獲得85億美元（台幣2758億元）。

此外，川普入主白宮後可能不會支持新的付款，此前他曾表示，更傾向於關稅措施而不是補貼政策。共和黨眾議院議長麥克約翰遜最初表示該黨打算廢除《晶片法案》，但後來又撤回了立場。

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