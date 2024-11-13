觀望美通膨數據! 美元衝高拉回、台幣小貶暫收32.444元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕通膨數據發布前，「川普行情」降溫，美股收黑、美元指數衝至6個月高點後拉回，新台幣兌美元匯率走勢轉趨震盪，中午暫時收在32.444元、貶值1.9分，台北外匯淨公司成交量8.63億美元。

儘管昨日美股四大指數全數收黑，不過台股昨日已暴跌逾500點，今早跌勢收斂，多數時間在平盤附近上下整理。

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新台幣匯價一早則是以32.44元、貶值1.5分開出，並在消化前一日外資賣股匯出的熱錢下，最低下探至32.473元、創下近4個月新低，惟美元漲多拉回、主要亞幣紛紛回神，台幣隨後也一度由貶轉升，只是美元買氣仍盛，台幣仍處於弱勢盤跌走勢中。

觀察主要亞幣，人民幣中間價反應美元強勢持續開低，不過早盤包括離岸價與在岸價皆出現反彈，昨日貶勢最重的韓元也由貶轉升，日圓則再度逼近155兑1美元關卡。

外匯分析師指出，「川普2.0」效應持續發酵，美元雖然在大選前已經偏強，隨共和黨「共和黨」紅潮有很大可能席捲參眾兩院以及目前傳出的川普的內閣人選對中多採取強硬派立場，市場對於川普加徵關稅可能進一步推升通膨進而使聯準會降息步調減緩擔憂加深，使美元走勢更為強勢，惟聯準會主席鮑爾強調短期貨幣政策不受選舉結果影響，在通膨數據發布前，美元多頭氣焰多少受到壓制，亞幣也暫時鬆口氣。

美國今晚將揭曉10月消費者物價指數（CPI）、明日還有生產者物價指數（PPI）要公佈，緊接著週五則將發布零售銷售數據與工業生產數據。

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