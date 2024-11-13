焦點股》全新： 砷化鎵族群 搭WiFi 7熱潮起飛

立積漲停，砷化鎵族群搭WiFi 7熱潮起飛，全新漲勢最強。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資看好立積（4968）將是WiFi 7的受惠者，預估明年滲透率大增，立積今日直奔漲停，而砷化鎵族群也同樣搭上WiFi 7熱潮起飛，全新（2455）今股價一度大漲逾9%、宏捷科（8086）漲幅逾5%、穩懋（3105）漲幅逾3%，截至10點為止，表現最強的全新股價上漲11.5元、暫報157.5元、漲幅達7.88%，成交量超過9000張。

全新今日股價一路上揚，最高來到159.5元。觀察全新10月營收2.36億元、月減12.26%、年減25%，累計1-10月營收達27.55億元、年增三成以上，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）為2.91元，全新表示，在矽光子及資料中心短距發射端產品出貨放量下，第4季光電子業績可望比第3季好。

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法人分析，全新旗下微電子產品受智慧型手機需求走弱，不過，資料中心傳輸元件需求快速成長，矽光子產品今年9月起開始貢獻營收，也將成為第四季的主力產品。

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