黃金快跌破2600美元了！分析師揭未來走勢

分析師認為，在市場情緒改變之前，黃金最有可能的走勢是橫盤整理後走低。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現貨黃金週二（12日）下跌0.7%，報每盎司2600.93美元，觸及7週低點，針對黃金近期持續走低一事，Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，在黃金市場上，交易商和投資者的情緒於過去一週發生變化，主要是技術面狀況的惡化，以及整體市場風險偏好的復甦，在這種情緒改變之前，黃金最有可能橫盤整理後走低。

威柯夫週二指出，由於美元走強、美國公債殖利率上升、中國對金屬的需求減少以及目前整體市場的避險情緒減弱等原因，黃金正處於下行趨勢。

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威柯夫從技術面上分析，指出黃金多頭已經失去了整體近期技術優勢，使金價呈現下跌趨勢，而空頭的下一個目標價，是將黃金期貨價格，拉至每盎司2500美元的支撐位以下。

威柯夫認為，更重要的是，市場情緒在過去一週產生了轉變，這些投資黃金的交易商和投資者正從買進持有轉為拋售，在這種情緒改變之前，黃金價格最有可能的走向，似乎會是橫盤整理後走低。

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