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旺矽Q3每股獲利達6.89元新高 前3季賺贏去年

2024/11/12 19:29

旺矽第三季毛利率達56.69%，創單季新高。（旺矽提供）旺矽第三季毛利率達56.69%，創單季新高。（旺矽提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）第三季毛利率達56.69%，創單季新高，每股稅後盈餘（EPS ）為6.89元，締造連續四季獲利創新高紀錄，也是為旺矽創立30年以來的獲利新高。今年前三季累計稅後盈餘為15.86億元，年增52.94%，每股稅後盈餘16.83元，超過去年全年的13.92元。

旺矽第三季營收為27.29億元，季增14%、年成長27%，營業淨利為7.45億元，季增25%、 年增85%，稅後盈餘為6.5億元，季增19.7%、年增57.4%，每股稅後盈餘6.89元，創單季獲利新高。

旺矽指出，受惠探針卡可提供CPC （懸臂式）、VPC （垂直式）與MEMS （微機電）完整測試方案，在CPC、VPC探針卡領域更長期位居全世界第一，全球市佔率超過20%，領先其他同業，關鍵零組件自製更強化自身競爭優勢，擴大技術護城河，拉高產業進入門檻，使得自家產品能提供客戶高度客製化與一站式購足，帶動營運高成長。

旺矽預計第四季將呈現淡季不淡的營收成長走勢，展望後市，公司將持續強化自身技術優勢，繼續為客戶提供更有效率的測試方案，對市場需求保持樂觀審慎的看法。

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