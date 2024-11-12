今年二度調高股利 台積電Q3每股配4.5元

台積電今年二度調高股利，Q3每股配4.5元。（記者洪友芳攝）



〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會決議，核准配發2024年第三季每股現金股利為4.5元，為今年以來二度調高股利，也是採季配息以來最高，除息交易日訂在2025年3月18日，股利發放日為2025年4月10日。

台積電董事會核准2024年第三季營業報告書及財務報表，單季合併營收約新台幣7596.9億元， 稅後純益約新台幣3252.6億元，每股稅後盈餘達12.54元，營收與獲利皆創單季新高。

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台積電第一季調高股利為每股現金股利為4元，相隔二季後，再度調高為4.5元，累計今年前三季每股配發12.5元，全年現金股利可望達17元。

台積電董事會決議，第三季普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息的基準日前五日內，即自2025年3月20日起至3月24日止，停止普通股股票過戶，並於2025年4月10日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年3月18日。

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