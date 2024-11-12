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比特幣飆新天價 羅伯特清崎曝「這價位」才會停止購買

2024/11/12 16:30

資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）表示，比特幣價格超10萬美元，他才會停止購買彼特幣。（法新社）資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）表示，比特幣價格超10萬美元，他才會停止購買彼特幣。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普（Donald Trump）勝選慶祝行情帶動，比特幣（BTC）價格連日走高，近24小時最高一度攀上8.9萬美元新天價，讓許多投資人躍躍欲試，但同時也擔心追高風險。對此，資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）分享投資策略，稱他將繼續購買更多比特幣，直到比特幣價格超越10萬美元，他才會停止購買比特幣。

羅伯特清崎今（12日）稍早在社交平台X發文指出，即便目前比特幣飆漲到8.9萬美元新天價，但他仍會繼續購買更多比特幣，直到比特幣價格超過10萬美元，才會停止購買比特幣。

羅伯特清崎認為屆時不是貪婪的時候，並要投資人永遠記得豬變胖就會被宰殺，要投資人別成為那隻被宰殺的豬。

羅伯特清崎日前透露，目前自己已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內將比特幣增持至100枚。

根據網站「coindesk」的數字，台灣時間下午4點21分左右，比特幣價格暫報89109.49美元，24小時內漲幅9.62%。

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