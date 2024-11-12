匯兌收益挹注 能率前3季EPS0.15元

海外轉投資匯兌收益挹注，能率前三季 EPS0.15元、淨值34元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕能率（5392）今（12）日公布第三季財務報告，前三季累計淨利0.24億元、每股稅後盈餘（EPS）0.15元。能率表示，第三季雖汽車事業群營運表現亮麗，但因電動工具及3C事業受整體景氣影響表現平平，再加上股市震盪，部分長期持有的金融資產因IFRS評價影響，造成本季表現不如上半年。

不過，受到匯率貶值加持，能率海外轉投資產生大幅的外幣換算回升利益，第三季每股淨值維持在34元以上，相較於去年底的每股淨值成長超過1元；此外，隨著長期持有的金融資產個股股價變化，也將有機會為獲利帶來更多挹注。

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能率指出，展望明年新能源車用事業體仍為集團發展主軸，因應AI科技的發展與環保綠能議題發酵，新能源車的新零組件開發持續進行，營運隨新車種的導入也將有所成長。

此外，旗下能率亞洲資本（7777）在今年度登錄興櫃後，將充分運用資本市場的優勢，協助集團延伸產業發展觸角，尋找合適收購標的或是營運合作夥伴，期待也能有進一步好消息，為未來持續成長帶來新動力。

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