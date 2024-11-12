星宇航空前3季EPS 0.64元 年增3倍

星宇航空前三季EPS 0.64元。（星宇提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）第三季EPS 0.25元，累計前三季營收為259.27億，年增62%，稅後淨利15.35億，年增389%，每股盈餘0.64元，相較去年同期增加300%，星宇航空指出，主要受惠於航空市場需求回升，以及全球油價持續維持低檔。

星宇航空10月營收為30.98億元，月增率10%，年增率48%，為歷年同期新高。其中，10月客運營收25.90億元，月增12%，年增41%，客運營收穩定成長。貨運市場方面，10月營收為3.53億元，年增149%，美國市場需求持續熱絡，受惠於載貨量及運價仍維持高水位，貨運收入連續7個月突破歷史新高。

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機隊方面，星宇航空預計今年底前再引進兩架A350-900新機，屆時整體機隊規模達26架機。同時持續擴展中部市場，並已於10月新增投入一架A321neo至台中國際機場。此外，10月27日正式首航越南富國島航線，提供每日一班飛航服務；日本沖繩航線將於12月2日開闢，每週飛航4班，使中南部旅客有更多的出國選擇。

航線方面，北美洛杉磯航線將於12月22起增加為每週10班。因應寒假及農曆新年旺季需求，星宇航空將於明年1月15日至2月28日期間，泰國清邁航線增為每日一班，同時正籌備規劃明年上半年開闢日本神戶航線。

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