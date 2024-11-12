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史上最慘「雙11」購物節 中國出現4大反常現象

2024/11/12 12:47

中國的「雙11」購物節剛落幕，與往年相比，今年的「雙11」網討論聲量低，氣氛異常冷淡，有分析甚至認為，今年是史上最慘的「雙11」，中國社會已出現4大反常現象。（彭博資料照）中國的「雙11」購物節剛落幕，與往年相比，今年的「雙11」網討論聲量低，氣氛異常冷淡，有分析甚至認為，今年是史上最慘的「雙11」，中國社會已出現4大反常現象。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的「雙11」購物節剛落幕，與往年相比，今年的「雙11」網路討論聲量低，氣氛異常冷淡，有分析甚至認為，今年是史上最慘的「雙11」，中國社會已出現4大反常現象。

　今年的「雙11」購物節，中國各大電商平台的促銷活動在10月中旬就陸續開跑，比去年又提前了1週左右，但直到最後一天，「雙11」購物節在網路上依然沒有什麼熱度。

　中媒《21世紀經濟報導》指出，「史上最長的『雙11』已接近尾聲，平台與商家依然『靜悄悄』」。有淘寶和天貓女裝店鋪經營者坦言，「我和身邊的幾位同行賣得都不好，只有去年的一半吧」。

　今年中國電商巨擘阿里巴巴宣布取消「雙11」晚會，沒有了明星雲集的晚會，也沒有了硝煙瀰漫的「價格戰」。不少中國網友臆測，一個曾經讓無數人狂歡的消費時代，是否就這樣悄然結束？

　三藏文化董事長臧其超發布影片指出，今年的「雙11」是「史上最慘淡」的一次，任何電商平台幾乎沒有什麼流量，並稱現在的中國社會已出現4大反常現象。

　首先是，擺地攤的人越來越多了，但這個現象折射出來的是，年輕人失業率持續的走高，不想送快遞也不想做苦力活；另一方面，中老年人被頻繁的裁員，為了養活一家老小，只能通過擺地攤來增加收入。

　第二是，所有的商品都在降價，奶茶在降價，衣服在降價，不管是價格昂貴的車子，還是房子都在降價。但最讓人倒吸一口涼氣的是，雖然東西都降價了，沒人願意掏錢買單，這種情況太嚇人了，對比之下，這說明老百姓對未來的預期不是很看好，老百姓更願意把錢存起來。

　第三是，一、二線城市的人已經往三、四線城市跑，以往的年輕人從大學畢業以後，基本上都會往北上廣深跑，但這2年，年輕人紛紛返鄉回巢了，之所以會有這樣的現象，主要是因為一、二線城市薪資雖然高，但消費成本也高，所以1年都存不了幾個錢，更別提買車買房了。小縣城消費低，不僅房價便宜，找對象都方便，還能在打工的基礎之上，多攢一些人脈和資源，為未來的創業創造條件。

　第四是，商場、景區等地方的人都非常多，但是沒有人消費，大家摀著錢袋子不動了，之所以會出現這樣的反常現象，主要是因為現在很多人，表面上看你光鮮亮麗，但實際上卻負債累累。

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