川普股市暴漲何時結束 小摩：要關注「這市場」數據

川普勝選，推動美國股市創歷史高點，但債券則出現大幅拋售。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《Business Insider》報導，以Mislav Matejka為首的摩根大通（JPMorgan；小摩）證券策略團隊指出，隨著市場對川普選舉勝利的熱情推動股市和加密貨幣創下歷史新高，想尋找反彈出現疲軟跡象的投資者，應該關注國債市場。

小摩認為，美國10年期公債殖利率5% 的水平可能成為美國股市的轉捩點，目前其交易價格約為4.3%。

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該報告指出，債券殖利率對股票估值的影響大約在 5%左右，開始從積極/通貨再膨脹轉變為對上漲週期可持續性的擔憂加劇，以及事故風險的增加。

因此，在美國10年期公債殖利率站上5%之前，市場的近中期方向將取決於總統當選人川普（Donald Trump）的政策優先順序。

市場預期，川普2.0的移民、保護主義、貿易政策都將推高通膨，並迫使聯準會升息，因此推動債券殖利率大幅上漲。在美國大選結束的第二天，10年期公債飆升21個基點、至4.47%。

小摩指出，川普若以限制移民、提高關稅為第二任期揭開序幕、股市將開始陷入困境，若以減稅為首要目標、股市將獲得提振。

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