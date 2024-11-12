南華早報 : 川普與中國的交易 馬斯克將扮要角

南華早報指出，川普的中國交易中，馬斯克將扮演幕後管道角色（彭博檔案照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重返白宮之路，一路出錢出力相挺的馬斯克功不可沒。由於馬斯克在中國享有非常特殊的禮遇，市場認為，可望成為川普與中國交易的「緩衝器」。

《南華早報》指出，基於川普的中國交易政策，可能會導致與北京的「非正式幕後對話」成為焦點，馬斯克將扮演幕後管道的角色。

請繼續往下閱讀...

報導指出，美國現任總統拜登和即將履新的川普在貿易、技術和台灣等問題的處理方式形成鮮明對比。市場認為，川普在政權接接過渡期，和重執白宮的前100天內，對中國的戰略將以非正式、以交易為中心為前提的秘密管道進行。

分析人士稱，川普可能會利用有市場上有權勢的人物來發揮巨大作用，包括馬斯克、史蒂芬·施瓦茨曼、史蒂夫·韋恩和琳達·麥克馬洪等億萬富翁，以及一些值得信賴的華盛頓政策專家來指導他對北京的自由式外交。

《南華早報》表示，川普重返白宮對於中國來說「並不意外」。因此，北京也已做好了對川普2.0的應對措施，包括將尋求與川普新團隊的權威和非官方管道，譬如川普1.0期間代表中國與美國協議談判的代表劉鶴

中國專家預計，川普2.0將依賴具有中國經驗的商業和政策專業人士，而不是更強硬的理論家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法