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傳統旺季需求強 騰雲獲利季季高

2024/11/11 20:19

騰雲前3季稅後淨利6121萬元。圖為董事長梁基文。（資料照）騰雲前3季稅後淨利6121萬元。圖為董事長梁基文。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕數位轉型服務商騰雲（6870）今日公告第三季稅後淨利2974萬元，季增58.9%、與去年同期約持平，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，營收、獲利都呈現季季高表現；前三季稅後淨利6121萬元、年增2.59%，每股稅後盈餘2.67元。至於前10月累計營收則為5.26億元，年增20%。

騰雲表示，因下半年進入傳統旺季，百貨零售活動積極展開，數位轉型最佳化客戶體驗的商機為產業剛性需求，因此帶動騰雲的國內市場營收成長高達23%。

為進一步擴展未來服務量能，騰雲表示，擬發行兩檔無擔保轉換公司債（CB），預計籌資7億元，已於10月底申報生效。此次籌資將用於購置研發暨營運總部及附屬設備，強化研發資源，進而鞏固長期國際競爭力，發行方式為3.5億元採詢價圈購（CB1），另3.5億元採競價拍賣（CB2），後續將展開訂價、詢圈及競拍，若按照規劃，兩檔皆有機會於12月完成募集，此次為騰雲掛牌以來首次募資。

騰雲的業務主要提供一站式數位轉型解決方案，協助零售業、百貨業等產業客戶。展望未來，騰雲表示，將以模組化解決方案為基礎，結合算法、算力、數據、商務應用，持續推展AI新解決方案，加速實現「產業AI化」，同時攜手海外合作夥伴擴展亞洲市場版圖，鞏固在數位轉型領域的領導地位。

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