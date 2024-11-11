美元轉強！台幣重貶1.36角收32.251元

新台幣重貶1.36角，收32.251元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元再度轉強，使非美貨幣全數拉回，新台幣兌美元匯率盤中一度下探至32.3元，尾盤在老大進場調節下，最後收在32.251元、重貶1.36角，交易量17.015億美元。

台股今日在外電傳出美國對台積電下達出口中國的AI禁令下，一度重挫逾200點，惟尾盤跌勢收斂，最後僅小跌24.25點，收在23529.64點，成交值新台幣3555.72億元。三大法人合計賣超61.49億元，其中，外資賣超1.72億元。

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新台幣匯價則反應美元轉強，今早以32.14元、貶2.5分開出，午後在外資熱錢匯出下，一度貶至32.3元、重貶1.85角。

外匯主管表示，儘管美國眾議院尚未計票完成，但川普這次重返白宮，共和黨有很大機會同時拿下參眾兩院，達全面執政，市場持續評估川普上任後的關稅議題、移民政策以及減稅措施可能帶來的影響，「川普交易」仍將持續主導全球金融市場。

此外，上週聯準會主席鮑爾雖強調大選結果不會影響聯準會貨幣政策，但Fed並未對12月是否如9月點陣圖所示再降息1碼提供任何線索，加上美國經濟表現不錯，目前市場對於12月Fed動向出現雜音，甚至有投資機構預估12月Fed可能不降息，在美元持續盤堅下，不利亞幣走勢，台幣一但貶破32.3元，不排除回測32.5元大關。

後續則觀察本週即將揭曉的通膨數據，若通膨持續回落，或有可能強化市場對於Fed 12月將息預期，也可能抑制美元漲勢，另外，大選後聯準會官員談話是否出現立場變化也是外界關注焦點。

根據央行公布4點匯價，美元指數週一強彈0.65%，日圓重貶0.65%、新幣狂殺0.64%、韓元大貶0.6%、台幣貶值0.42%、人民幣貶0.31%，亞幣無一倖免，全數走貶。

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